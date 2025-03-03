瑞士的首部奈飛電視劇《冬宮》獲得成功

本片的主角莫雷爾想在阿爾卑斯山開一家五星級賓館。 RTS

奈飛的出現促進了全球影視的發展，這個串流服務平台已經進入了千家萬戶，它不僅製作和引進全球各地的影視作品，還積極投資本地原創內容。瑞士的一個不為人知的民族特色是“保守”，而現在保守的瑞士也開始與奈飛合作，這對瑞士娛樂業意味著什麼？

11 分钟

Alan Mattli

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《冬宮》是瑞士與美國串流媒體服務公司奈飛聯合製作的首部電視影集。隨著瑞士所謂的「奈飛法案」(Lex Netflix)的推出，這種國際合作今後可能會更加頻繁。

「在《冬宮》(Winter Palace)第一集中，法瑞雙國籍演員西里爾·梅茨格(Cyril Metzger)飾演的主角安德烈·莫雷爾(André Morel)提出這樣的問題：」我們瑞士人的民族特色什麼？ 」莫雷爾的回答是：「不要有不切實際的妄想」。在這個共8集電視連續劇中，都貫穿著「保守瑞士人」的主題，而莫雷爾這個角色則一直在努力讓瑞士人擺脫這種「小格局思維方式」的束縛。

這部名叫《冬宮》(Winter Palace)的電視影集是瑞士首部與美國串流服務公司奈飛(Netflix)共同製作的產品。該劇以1899年為背景，講述了莫雷爾在瓦萊州的阿爾卑斯山中開了一家大酒店的故事。

《冬宮》(Winter Palace)劇透 《冬宮》是一部法語和英語的年代劇，描繪二十世紀初一位瑞士酒店經營者和英國貴族在阿爾卑斯山構想的冬季旅遊的誕生過程。 該劇根據真實故事改編，劇情圍繞著雄心勃勃的創業家安德烈·莫雷爾。 1899 年，莫雷爾設想建造一座五星級豪華酒店，整個冬天都開放。他說服了富有的貴族費爾法克斯勳爵加盟，兩人為了實現夢想而與苛刻的客戶、叛逆的員工和惡劣的氣候作鬥爭。 資料來源：豆瓣

他想把自己的家鄉-也就是整個瑞士阿爾卑斯山-變成一個國際豪華旅遊的熱點。對於今天的瑞士觀眾來說這已經是不爭的事實-莫雷爾的願景毫無懸念，確實有著輝煌的未來。

新篇章

莫雷爾在這部劇中扮演的角色是一個讓瑞士人戰勝目光狹小的缺陷，而這部電視劇其實影射的是對瑞士影視業的推動作用，讓更多國際觀眾看到瑞士的優秀作品-就像劇中莫雷爾的酒店一樣，讓那些很難取悅的上層社會的客人們在瑞士享受到了奶酪卑火鍋和滑雪等阿爾斯山的樂趣。

這是瑞士廣播電視集團(SRG)與串流媒體服務供應商奈飛之間的首次合作。瑞士資訊SWI swissinfo.ch也是瑞士廣播電視集團的旗下一員。

《冬宮》是奈飛與瑞士第二次合作的成果。 2023年該串流服務公司曾與瑞士導演麥可史坦納(Michael Steiner)和蘇黎世製片公司雨果電影(hugofilm)聯合製作了恐怖片《早起的鳥兒》(Early Birds)。

瑞士今後可能會增加此類合作。自2024年1月起，「奈飛法案」生效以來，奈飛、Disney+和Prime Video等國際串流服務公司必須將其在瑞士創造的利潤的4%再投資於瑞士國內影視製作。 」奈飛法案「於2022年在全民投票中獲得通過，這是一項促進瑞士電影業發展的法律。

瑞士的這項法案並不算是一項激進的法規，在義大利和法國等其他歐洲國家，類似的法規已實施多年。

然而，「奈飛法案」的通過無疑標誌著瑞士影視業歷史新篇章的開始。 《冬宮》這部劇的誕生，顯示出這種新的籌資模式，會帶來什麼樣的藝術和經濟效果。

電視劇《冬宮》於聖誕節播出。 RTS

探索

本劇由琳德賽·沙佩羅(Lindsay Shapero)與奈飛、瑞士廣播電視台(RTS) 以及日內瓦製片公司Point Prod和巴黎的Oble製作公司合作完成。作品來自編劇兼導演 Jean-Marc Fröhle。

事實上，早在有關「奈飛法案」的公眾討論開始之前，這個合作的想法就已萌生：「我們自2020年起就開始與奈飛聯繫，討論項目，」瑞士廣播電視台的首席製片人帕特里克·蘇奈爾(Patrick Suhner)說。

這部劇播出後的效果非常好，超出了預期，獲得了廣泛的觀眾群和國際觀眾的認可。

這部連續劇的主題其實還是以前的老套路：保守的瑞士山區居民面對傲慢的英國領主和他的女權運動者女兒、自負的奧地利女演員、喜歡打槍、戴牛仔帽的德克薩斯石油大亨。

從《冬宮》這部劇對「典型瑞士特色」的運用這一著眼點來看，這個項目更像是在影射瑞士對與奈飛合作的態度，而非是一部與同類作品競爭的藝術代表作。

然而，如果由此聯想到串流媒體機構奈飛進入瑞士的艱難過程，也未免太過片面。根據瑞士廣播電視台的說法，奈飛在這部劇的編導上發揮了很大作用，例如在每一集的結尾都添加了懸念設計。

但除此之外，奈飛在創意方面的影響並不大：”奈飛是在劇本已經寫好的情況下才介入的，”瑞士廣播電視台執行製片人蘇奈爾說：「他們提出了一些意見，但總體來講，這部電視劇的劇情吸引了他們，他們對當時已經成型的結構非常滿意。」

在瓦萊州的拍攝工作。 Keystone / Jean-Christophe Bott

願景

與大型串流媒體服務機構開展合作的最佳方式是將它們看作另一個合作夥伴，蘇奈爾說：「其實這並不復雜，就是選演員和後期剪輯時進需要交換意見。而且每次討論都深具建設性，就像兩家廣播公司合作製作一部劇作時的情況一樣。」

最重要的是，參與各方要對專案有同樣的想像，面對負責製作團隊(這裡指的是製作公司Point Prod和Oble)時，要意見一致。

這也是瑞士廣播電視台對未來與奈飛合作的想像。蘇奈爾說：「我們已經與法語電視一台(TF1)、Arte電視台、法國電視台和加拿大廣播電台等聯合廣播公司合作了多部電視劇。看起來，瑞士電視台的「小格局思維」時代已經過去了。

這點從《冬宮》這部劇中就可見一斑，該劇擁有豐富的歷史背景、國際演員陣容、法語和英語對白。另外一個很好的合作產品是偵探喜劇《Tschugger》(前兩季由瑞士電視台和德國天空電視台瑞士分公司聯合製作)。

當起司火鍋首次出現在大酒店時，引起了轟動。 RTS

籌資

然而，有了雄心壯誌之後還需要新的融資模式。而這正是奈飛這樣的全球參與者可以-或者說必須-發揮作用的地方，這正是「奈飛法案」帶來的福利。蘇奈爾說：「我們從一開始就知道，這部以1899年阿爾卑斯山為背景的電視劇需要比平常更多的資金。」

在瑞士廣播電視集團的幫助下，瑞士電視台投資了近700萬瑞郎(約合人民幣5,600萬元)。但這還不夠，因此找到資金雄厚的合作夥伴是不可避免的。

與奈飛的合作提高了人們對該劇的期望值，蘇奈爾說，因此這部劇必須在創意和經濟上取得一定的成果。反過來，像《冬宮》這樣的計畫也能提高瑞士影視業的國際知名度。

奈飛為瑞士作品提供了一個巨大的平台。所以，《冬宮》的成功，也預示著整個瑞士影視業的勝利。

(編輯：Virginie Mangin/ac; 編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)