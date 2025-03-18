瑞士館將在冷清的大阪世博會閃亮登場

瑞士館在完工前。 © Manuel Herz Architekten

2025年4月13日世界博覽會在大阪開幕。回想2010年上海世博會曾是中國的盛事，吸引了包括190個國家、56個國際組織在內的246個官方參展方，參觀人數達到7308萬人次。而目前東道主日本民眾對這世界性博覽會的熱情仍然不高。瑞士館將以創新的面貌亮相大阪世博會。

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Tomoko Muth 自2016年居住在瑞士。2017年开始在瑞士资讯swissinfo.ch工作。在日本商业报纸《日经》(Nikkei)有八年的记者经验，对商业、金融、货币政策和证券市场最感兴趣。

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蘇黎世人詹姆斯·沃爾芬斯伯格(James Wolfensberger)會在四月去日本度假幾週，欣賞那裡的櫻花並看望朋友；參觀大阪世博會也在他的計劃之中。這位63歲的IT專家也喜歡視頻藝術創作，他說：「對我來說，觀看展覽或建築時的’感覺’很重要。我很期待去大阪世博會看看，在那裡我可以獲得在電視或互聯網上找不到的體驗。」

瑞士館將是世博會上能夠滿足沃爾芬斯伯格期望的景點之一。根據瑞士館設計師曼努埃爾·赫爾茨(Manuel Herz)介紹，瑞士館的特色是」2025年世博會上的最小生態足跡」。這意味著該場館從建造到拆除只會對自然環境產生最小的影響。

赫爾茨告訴瑞士資訊swissinfo.ch，他在設計瑞士館時專注於世博會只持續六個月，所有建築都必須在展覽結束後拆除。「永續性已成為建築領域最重要的問題之一。因此，瑞士館使用的都是輕質建築材料和模組化結構。按計劃，整個展館將在世博會結束後可以另作他用，在日本的另一個地方發揮作用。”

創新結構的瑞士館 2025年大阪世博會瑞士館的主要展廳由五個球體組成：四個在地上，一個在建築體上。每個球體由兩層不同的薄膜組成。內層由聚氯乙烯(PVC)製成，這種材料也用於製作購物塑膠袋等；外層由乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)製成，這種材質以分量輕著稱。 這些薄層像坐墊一樣被充氣，再被鋼架支撐起來。這種所謂的「氣動結構」比混凝土或磚石結構輕許多倍。瑞士館外殼的總重量不到400公斤。大體可以這樣說： 建築物越輕，排放量就越低。儘管這個建築重量很輕，但按照日本和瑞士工程師的計算，這些球體應該能夠抵禦颱風或地震的挑戰。 展館也採用了模組結構。球體可以很容易地單獨拆卸和運輸。這樣可以最大限度地減少二氧化碳排放，也便於展覽結束後再利用球體。目前瑞士正與幾家日本公司商談世博會結束後的展館出售事宜。去年秋天，曼努埃爾·赫爾茨設計師事務所的合作夥伴-京都設計實驗室舉辦了一次關於這些材料再利用的研討會，其成果將在世博會上展示。

瑞士館獨具一格、肥皂泡狀的建築風格受到1970年大阪世博會的啟發，建築師曼努埃爾·赫爾茲說：「如果你看一看1970年大阪世博會的照片，就會發現當時的那場世博會確實是一場大膽、滑稽、幽默和實驗性的展館設計盛宴。」

2025年大阪世博中國館 中國館位於大阪世博園國際展區的A7地塊，面積約3,500平方公尺。 中國館建築外觀設計方案為“中華書簡”，是一座以綿延展開的中華書簡為外觀的竹黃色建築。

東道國興趣不大

按計畫瑞士館預計3月底完成。然而，到目前為止，其他外國展館的進展卻並非如此順利。根據日本《讀賣新聞》報(Yomiuri)報道，最初有60個國家登記建造展館，但現在預計只有47個國家將會建館。由於建造成本較高，一些國家，如巴西或斯洛維尼亞，轉而選擇更便宜的方案-使用主辦方建造的展館；還有像墨西哥或阿根廷等國，則取消了參展。

日本民眾對世博會也興味索然。根據三菱綜合研究所自2021年4月以來針對世博會進行的調查，截至2024年10月，只有24%的日本受訪者表示對大阪世博會感興趣。這比第一次調查時的近30%有所下降；表示願意參觀世博會的受訪者人數也同樣有所減少。

外部内容

三菱綜合研究所的奧野翔子分析說，「隨著時間，越來越多的人了解到有關世博會的負面消息」，因此，對世博會沒有興趣或持排斥態度的受訪者比例正在增加。

為了宣傳大阪世博會，官方吉祥物脈脈攜手日本動畫片中的海蒂，緊密合作。 Keystone / Cyril Zingaro

瑞士館設計師曼努埃爾·赫爾茨(Manuel Herz)在設計時就已經考慮到世博會結束後，瑞士館會被拆除。 Manuel Herz Architects

尤其是老一代日本人對世博會的興趣下降，他們受到電視上負面報道的影響更大。奧野告訴瑞士資訊：「人們對1970年日本世博會的記憶越多，就越難想像這次世博會取得成功。另一方面，年輕一代則沒有對過去世博會的記憶，他們顯然只對每屆世博會的特色元素感興趣：內容、設計及與外國人的互動。」

博覽會過時了嗎？

也有人批評，在如今網路發達，隨時可以獲得資訊的時代，世博會的模式已經「過時」。日本著名作家筒井康隆在接受雅虎新聞採訪時說：「現在還舉辦世博會的想法已經過時了。日本沒有錢，參展國也沒有錢。」

門票預售情況就反映出人們對世博會缺乏熱情：根據日本2025世博會協會的數據，截至2月中旬，世博會門票僅售出788萬張，僅略微超過開幕前售出1400萬張門票這一目標的一半。

瑞士比較樂觀

2024年12月，瑞士館總代表馬努埃爾·塞爾哈利(Manuel Salchli)在新聞發布會上介紹瑞士館。 swissinfo.ch/Tomoko Muth

瑞士的看法則更加樂觀。瑞士館總代表馬努埃爾·塞爾哈利(Manuel Salchli)說，世博會的最後兩個月是最繁忙的。自2005年日本愛知世博會以來，他一直負責瑞士館在許多世博會上的工作。他也是160個參展國的指導委員會主席。

對他來說，參觀者數量並不是衡量世博會成功與否的主要標準，而更重要的是人們對世博會的滿意度和博覽會對可持續發展做出的貢獻，例如：「湧現了多少新技術或多少面向未來解決問題的新方案，這也是衡量成功與否的標準，」塞爾哈利告訴瑞士資訊。

瑞士幾乎參加過過去所有國際博覽會。對於削減成本，瑞士並不陌生：2020年杜拜世博會和這次大阪世博會的預算都比以往降低了25%左右。所以，瑞士和其他國家一樣，也考慮過不建造自己的展館，而是使用主辦單位提供的標準展館。不過，據塞爾哈利說，這個想法後來被否決了，因為考慮這樣做時，已經簽訂了一份固定建築費用的合約。

瑞士館的建築師曼努埃爾·赫爾茨特別強調，瑞士在2025年世博會上的展館設計風格，代表了瑞士最大特點： 創新、好奇和自然。“這是一座給你啟發；讓你睜大眼睛，給你帶來歡樂的展館。”

請看這裡，瑞士形象委員會介紹瑞士館的短片：

(編輯：Reto Gysi von Wartburg，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)