草间弥生的瑞士展-彩色斑点背后的心酸

草间弥生的艺术作品邀请您走进"斑点"世界。 Keystone / Andreas Becker

在瑞士巴塞尔的贝耶勒基金会，银色圆球漂浮在睡莲池中，镜面空间将人带入一个无边无际的彩色宇宙。草间弥生，这位被《卫报》称为“世界上最受欢迎的日本艺术家”，不仅创造了视觉盛宴，更用艺术与自己的心灵创伤对话。她的圆点，曾是童年幻觉的投影，如今却成为全球社交媒体的宠儿。究竟，这些看似轻盈的彩色圆点背后，隐藏着怎样的孤独与抗争？

草间弥生用色彩斑斓的圆点将自己写入了艺术史。她用自己的艺术打动了公众。这位96岁的日本艺术家被认为是世界上最著名的女艺术家之一。目前，位于瑞士巴塞尔城市半州Riehen的贝耶勒基金会(Fondation Beyeler)正在举办她的首次大型回顾展。

有人曾讽刺草间弥生之所以如此受欢迎，是因为她的作品非常适合社交媒体。草间弥生的标志性作品是五颜六色的圆点。墙壁、衣服和蛇形装置上密密麻麻的圆点对于艺术爱好者来说，是一种视觉洗礼。而色彩浓重、辨识度极高，正是草间弥生的艺术特色。

贝耶勒基金会的展览《彩色圆点》展览现场，一进门就能看到：银色的圆球漂浮在睡莲池中。1966年，草间弥生第一次为威尼斯双年展创作了这个作品。那次双年展草间弥生并未受到官方邀请，而是自说自话地去了。

草间弥生(Yayoi Kusama)

出生：1929年3月22日，日本长野县松本市

国籍：日本

教育：京都市立美术工艺学校(现京都市立艺术大学)

职业：艺术家(绘画、雕塑、装置艺术、行为艺术、写作)

代表风格：波点艺术、无限网、镜像装置

重要经历：

1957年移居美国纽约，成为前卫艺术先锋

1960年代参与波普艺术运动，与安迪·沃霍尔等艺术家联展

1973年返回日本，长期居住于东京精神疗养院并持续创作

代表作品：《无限镜屋》《南瓜》系列、《无限的网》系列

主要成就：

1993年首位单独代表日本参加威尼斯双年展

2016年入选《时代》杂志全球最具影响力人物

现状：仍活跃于艺术创作，作品在全球巡展，设有东京草间弥生美术馆

不能再吸睛！

漂浮着银色球体的水池斜后方，立着一个镜面盒子：这是两个镜面空间中的一个。这些空间中四周都是镜子，里面还安装了彩色聚光灯。

墙壁、地板和天花板上的镜子营造出一个无限的空间，让人感觉似乎漂浮在一个布满彩色星光的宇宙中。这是一种真正身临其境的艺术。

英国《卫报》曾将草间弥生评为世界上最受欢迎的艺术家。但任何事物都需要代价，包括名气。人们看到了夺目的圆点，但并不一定看到了作品的本意-草间弥生色彩绚丽的圆点创意其实并非来自趣味。

草间弥生的”彩色圆点”，以及布满其作品表面的其他图案，都来自草间弥生年幼时的幻觉。

用艺术疗伤

草间弥生的心灵创伤 童年幻觉与孤独

她从10岁起就出现严重的幻觉，常常看到墙壁、天花板甚至空气中布满圆点和网格，这让她感到恐惧和孤立。

童年时期，她的母亲性格强硬，经常撕毁她的画作，还强迫她监视父亲的不忠行为，这导致她对性产生恐惧，并长期处于精神紧张状态。 家庭冲突与心理创伤

父母关系破裂，母亲对她成为艺术家的强烈反对，使她情绪极度不稳定，最终精神崩溃。 她曾多次有自杀冲动，甚至在1974年尝试自杀未遂，之后入住精神病院，并一直生活在疗养院附近。

并非所有作品反射出来的都是色彩斑斓的阳光：贝耶勒基金会还展出了草间弥生的一些压抑作品，如1952年的这幅《尖叫女孩》。 © YAYOI KUSAMA

艺术成为草间弥生释放自我和自我疗愈的工具。1957年，她去了纽约，并在那里取得了巨大成功。然而，1972年她又回到了日本，并自愿住进了一家精神病院。

贝耶勒基金会的展览将草间弥生塑造成一位敏感的超级巨星。展览上展出了草间弥生七十年来的300件作品，许多作品都让人感受到一种巨大的阴郁和压抑。

20世纪50年代，草间弥生创作了一些红褐色调的油画作品，这些作品犹如望向人体内部的晦暗一瞥。20世纪70年代，她创作了一些超现实主义的拼贴画，其中一些具有梦魇般的效果。展览上的每个作品都会让人洞察到这位艺术家心中那份深深的情感创伤。

心灵煎熬与自我营销

在展览中，作品里那个饱受创伤的孩子，被具体、真实、深切地呈现出来。相比之下，草间弥生内心那种对社会的强烈批判性却并不那么显而易见。

在二十世纪六十年代，她曾组织过一些带有性色彩的活动或政治抗议行动，例如，她曾纵火焚烧过美国国旗。

草间弥生连马都不放过。这是1967年的《马的游戏》。 Keystone/AP Photo/Yayoi Kusama Studio Inc.

这位艺术家知道怎样吸引眼球，她也深知经营之道：她曾推出过自己的时装系列，并在纽约的布鲁明戴尔百货公司有自己的专柜。

疗愈创伤和自我营销并不一定是一对矛盾体。展览或许应该在这个点上更深入一些，但尽管这场展览并不完美，但依然非常值得一看，无论对于那些了解草间弥生的人，还是想新认识她的人来说，都是如此。而对于那些喜欢用手机拍照的人来说，更是如此。

展览信息 巴塞尔贝耶勒基金会举办的《草间弥生》展览将展至2026年1月25日。