斯里兰卡接管伊朗军舰布什尔号

（法新社可伦坡5日电） 斯里兰卡总统迪桑纳亚克今天表示，斯里兰卡已将一艘伊朗海军舰艇上的船员转移下船并接管该舰。另一艘伊朗军舰昨天遭美国潜舰攻击，造成多人死亡。

迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）在一场经电视转播的演说中表示，斯里兰卡海军已将伊朗海军舰艇布什尔号（IRIS Bushehr）的208名水手转移下船。这艘军舰因为发动机故障而要求进港。

他表示，布什尔号与昨天在斯里兰卡南方海域遭鱼雷攻击的得纳号（IRIS Dena）最近都参与了印度东部的海军演习。

上述鱼雷攻击造成至少84名水手丧生，是自美国与以色列对伊朗开战以来，首次发生在中东以外地区的军事攻击。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天谴责这起攻击，并警告华府开此先例，将付出惨痛代价。

迪桑纳亚克强调，斯里兰卡「在这场冲突不选边站」，「但在我们维持中立的同时，我们也采取行动拯救生命」。

「没有人应该死于这样的战争，每一条生命都同等珍贵。」

迪桑纳亚克指出，当时布什尔号靠近斯里兰卡最大港口可伦坡（Colombo），但该舰不会在那里锚泊，因为有可能危及商船运输，并指保险费可能上升。

他表示，因此，布什尔号将被移往斯里兰卡东北侧的较小港口春可马里（Trincomalee）。