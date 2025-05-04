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新加坡大选 执政人民行动党压倒性大胜

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（法新社新加坡4日电） 官方今天凌晨的计票结果显示，新加坡执政党「人民行动党」（PAP）在大选中取得压倒性胜利，总理黄循财犹如获得选民充分授权。

在拥有97席的单一国会中，长期执政的人民行动党跨过49席门槛。初步计票显示，人民行动党囊括达87席，仅仅丢失10席国会席次。

黄循财自己于所属选区胜出后，于杨厝港体育场向支持者致谢时面带笑容说：「我们再次感谢选民大力支持，我们将不负所托。」

此次选举是黄循财面临的首场重大考验，他需在反对党势力复苏下，带领贸易立国的新加坡应对美国关税政策带来的全球经济不确定性，为此他选前呼吁选民给予强力支持。

人民行动党长年主宰新加坡政坛，虽挨批打压异议者，但也成功推动新加坡迈向繁荣，这次选举前外界普遍预期人民行动党将轻松保住国会多数优势。近年来随选民更敢于发声，人民行动党的主宰地位面临挑战变多。

黄循财因领导新加坡的新冠抗疫工作团队而广受欢迎，并于去年接替前总理李显龙出任领导人。新加坡自1965年从马来西亚独立出后，便由开国总理李光耀家族及其政党长期执政。

黄循财先前警告，若美国总统川普执意实施先前宣布（后对多国暂缓）的对等关税措施，新加坡将受严重冲击，因此必须保持开放与竞争力以因应影响。

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