新教宗就职 吁停止剥削自然资源及边缘化穷人

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（法新社梵蒂冈18日电） 罗马天主教教宗良十四世今天在美国副总统范斯及数以万计信众面前，呼吁人们停止剥削大自然资源及边缘化穷人，以此为其教宗任期奠定基调。

出生于美国芝加哥的普瑞弗斯特（Robert Prevost）本月8日当选全球14亿天主教徒的领袖，名号良十四世（Pope Leo XIV）。他今天在梵蒂冈圣伯多禄广场（St Peter’s Square）主持自己的就职弥撒。

现年69岁的良十四世今天首次乘坐教宗座驾绕场，他站在定制的白色座车上，向梵蒂冈欢呼的人群微笑挥手，并给予祝福。

良十四世曾在秘鲁担任传教士多年，群众中不乏支持者挥舞美国及秘鲁国旗，这两国民众都主张良十四世是首位来自自己国家的教宗。

随后，教宗在范斯（JD Vance）和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等政要面前讲道，呼吁天主教会在分裂及仇恨的世界中，成为一股变革的力量。

他说：「在我们这个时代，我们仍然看到太多不和、太多伤口，是由仇恨、暴力、偏见、对差异的恐惧，还有剥削地球资源、边缘化至贫者的经济模式所造成。」

新教宗也提醒听众，别「把我们封闭在自己的小团体里」。

良十四世2023年才获擢升枢机主教，许多天主教徒并不认识他。他在当选教宗后的几天内，已多次强调和平与社会正义的重要性。

在弥撒之前，教宗良十四世先前往圣伯多禄大教堂（Saint-Peter Basilica）祭台下方的圣伯多禄之墓。

随后他戴上教宗象徵物羊毛披带（pallium）及渔人权戒（The Ring of the Fisherman），这枚戒指是为每位教宗重新打造，教宗会一直配戴到安息主怀为止，届时戒指将被销毁。