The Swiss voice in the world since 1935
登录

新教宗就职 吁停止剥削自然资源及边缘化穷人

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社梵蒂冈18日电） 罗马天主教教宗良十四世今天在美国副总统范斯及数以万计信众面前，呼吁人们停止剥削大自然资源及边缘化穷人，以此为其教宗任期奠定基调。

出生于美国芝加哥的普瑞弗斯特（Robert Prevost）本月8日当选全球14亿天主教徒的领袖，名号良十四世（Pope Leo XIV）。他今天在梵蒂冈圣伯多禄广场（St Peter’s Square）主持自己的就职弥撒。

现年69岁的良十四世今天首次乘坐教宗座驾绕场，他站在定制的白色座车上，向梵蒂冈欢呼的人群微笑挥手，并给予祝福。

良十四世曾在秘鲁担任传教士多年，群众中不乏支持者挥舞美国及秘鲁国旗，这两国民众都主张良十四世是首位来自自己国家的教宗。

随后，教宗在范斯（JD Vance）和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等政要面前讲道，呼吁天主教会在分裂及仇恨的世界中，成为一股变革的力量。

他说：「在我们这个时代，我们仍然看到太多不和、太多伤口，是由仇恨、暴力、偏见、对差异的恐惧，还有剥削地球资源、边缘化至贫者的经济模式所造成。」

新教宗也提醒听众，别「把我们封闭在自己的小团体里」。

良十四世2023年才获擢升枢机主教，许多天主教徒并不认识他。他在当选教宗后的几天内，已多次强调和平与社会正义的重要性。

在弥撒之前，教宗良十四世先前往圣伯多禄大教堂（Saint-Peter Basilica）祭台下方的圣伯多禄之墓。

随后他戴上教宗象徵物羊毛披带（pallium）及渔人权戒（The Ring of the Fisherman），这枚戒指是为每位教宗重新打造，教宗会一直配戴到安息主怀为止，届时戒指将被销毁。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团