无视台湾担忧 川普称访中国时将谈对台军售议题

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今表示，他已准备好在本周访问北京期间，与中国国家主席习近平讨论对台军售问题，并提到他与习之间的良好关系，将可防止北京武力犯台。

白宫表示，川普此行将有包括昔日盟友的马斯克（Elon Musk）、苹果公司执行长库克（Tim Cook）等若干美国顶尖企业高层随行。对中贸易预计是这次川习会重点之一。

中方则表示，希望此行能为全球两大经济体带来更稳定的关系。川普的访中行订在北京当地时间13到15日，也是自他2017年第一任内前往北京后，再次有美国总统出访中国。

当被问及美国是否应继续对台售武时，川普说：「我会和习近平主席讨论这项议题。」

他告诉在白宫椭圆形办公室（Oval Office）的记者们：「习主席希望我们不要这么做（对台军售），我将与他讨论，这将是我会谈及的许多议题之一。」

川普在谈到俄乌战争时提及台湾，认为北京犯台不会发生，「我想不会有事。我和习主席关系非常好，他知道我不希望那种情形发生」。

不过，川普同时也坦承，相较中国而言，「美国距离（台海）太远、太远了」。

参议院外交委员会民主党首席议员夏亨（Jeanne Shaheen）带领的美国参议员团体则敦促川普和团队明确表达「美国对台湾的支持绝对不容质疑」另应强调「美国对台湾的支持不容谈判」。