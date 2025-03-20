日本东京沙林毒气攻击事件 3/20届满30周年

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（法新社东京20日电） 日本东京地铁沙林毒气攻击事件今天30周年，当年造成14死、6000多人受伤。专家们警告，当年肇事的奥姆真理教虽被解散，但仍有受感召的次级组织在发展，呼吁政府重视。

东京地铁一小群工作人员在东京都政府行政中心地区的霞关站举行年度默哀仪式。霞关站是1995年沙林毒气攻击事件里多个遇袭处之一。

受害者遗族与专家们警告，当年策动协同攻击的邪教组织仍有暗流，也还在招揽年轻人加入。

78岁妇人高桥的丈夫是当年在霞关站工作的罹难者之一，死难时年方50岁。

高桥今天到霞关站献花，并说「当我回到这里时，仍能清楚记得当天景况，到现在也满腹悲伤」如今高桥仍在为对抗奥姆真理教而积极奔走。

1995年3月20日，5名奥姆真理教成员在晨间通勤列车内投放数袋沙林神经毒剂，用尖锐的伞尖刺破毒剂袋后逃离。随列车行进，致命毒烟将乘客困于车内。

在列车停下后，乘客们慌忙逃离车站，许多人呕吐、呼吸困难，急救人员在路边施救的画面让人怵目惊心。袭击当下造成13人死亡，另一名当年因毒气造成严重脑损害的伤者于2020年不治，成为第14名罹难者。

当时事件另造成超过6000人受伤，当中许多人至今仍有视力问题、耗弱和心理创伤。

事件策划者为长发披肩的奥姆真理教教主麻原彰晃，他与涉案的12名门徒已于2018年执行死刑。奥姆真理教虽已解散，但麻原彰晃仍受约1600名后继团体成员所崇拜。

专家警告，这些后继团体正在秘密招募年轻信徒，包括面对面招揽及透过社群媒体、通讯应用程式等，还散布贴文称奥姆真理教遭人抹黑。一些协助受害者的律师疾呼，日本政府必须没收后继团体的资产并永久将他们关掉。