日本缺母爱小猴Panchi抱玩偶爆红 动保团体：勿将动物创伤当卖点

2 分钟

（法新社东京24日电） 日本千叶县动植物园一只7个月大猕猴Panchi君，因出生后遭母猴弃养，似将一只红毛猩猩玩偶当作母亲，其温馨又令人心疼的画面在网路爆红，但动保团体痛批园方，呼吁勿将动物创伤当卖点。

日本千叶县市川市动植物园7个月大日本猕猴Panchi君（???）近来在社群媒体爆红，它自小被母猴弃养，总是抱着一只红毛猩猩玩偶走来走去，还依偎在玩偶上睡觉，彷佛那就是它的妈妈。

Panchi君抱着玩偶的模样惹人怜爱，背后的坎坷身世令大批网友心疼不已，纷纷发文附上「#加油Panchi君」标签为它打气，这起事件还因此登上国际新闻版面。

与此同时，Panchi君抱着的红毛猩猩玩偶很快就被发现是宜家（IKEA）贩售的产品，售价约16美元（约新台币499元），已在美国、日本与韩国等全球多间门市销售一空。

不过，动保团体「亚洲善待动物组织」（PETA Asia）发表声明指出，动物园不是庇护所，而是将动物囚禁、剥夺其自主权的场所，并使它们无法拥有在野外原本能享有的复杂环境与社交生活。

「亚洲善待动物组织」总裁贝克（Jason Baker）在声明中表示，某些人所谓的「可爱」，实则是年幼、高度社交灵长类动物在孤立与失落情境下的创伤表现。

贝克还提及，除非相关机构停止将具有感知能力的生命视为卖点，否则像Panchi君这样的动物仍将继续在圈养中受苦。

他呼吁把Panchi君移送至「值得信赖的庇护所，使它能过上更接近自然环境的生活」。