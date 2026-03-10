日本311大地震15周年 核电厂前员工献身照顾灾区弃养宠物

afp_tickers

3 分钟

（法新社福岛10日电） 日本311大地震明天将满15周年，许多灾民仍心有余悸，但福岛核电厂前员工赤间彻未远离这片曾受重创的土地，反而奉献余生照顾灾区弃养宠物，并将此视为一种赎罪。

2011年3月11日，日本福岛经历地震、海啸及核灾三重灾害。这场海啸造成1万8500人丧命或失踪，且巨浪冲击东北海岸的福岛核电厂，造成毁灭性的炉心熔毁事故。

灾后，赤间彻开始将灾区的弃养宠物带回家，先是收养40只狗，接着增加到50只。15年后，他已为逾千只动物找到领养家庭，并继续收养其他因不同原因被遗弃的宠物。

赤间彻在日本东北部家中接受法新社访问，受访时身边有许多猫咪相伴。他表示：「正是因为我们工作多年的这座核电厂，这些动物才会沦落到这种地步。」

赤间彻指出：「它们原本应该能继续过着宠物的生活，可是因这起事故而被抛弃。我认为保护它们是我的义务。」

核灾发生后，一些居民必须搭公车逃生，但宠物却不被允许同行。赤间彻回忆说：「有老人含泪询问，有人愿意带走他们的宠物吗？」

赤间彻说，他永远不会忘记灾后景象。他忆及，灾后没被拴住的狗开始四处觅食，当时已没有人留下，只有他和妻子在分发食物。

他提及，宠物饲主有时将自家动物丢在他家门口，他对这些饲主「感到愤怒」，有些饲主感到内疚，但其他饲主仅是因为动物带来麻烦而弃养。

赤间彻还说，在艰难时刻，人们当然以自己的生命为重，但动物也是生命，也是家庭成员，这就像人们遗弃自己的孩子。

他提到，过去15年来，自己几乎将核电厂事故后获得的全部赔偿金花在动物身上，至今仍负担大部分饲养费用，他没时间应付募款或群众募资活动，但也曾收到一些捐款。

赤间彻每天忙于清理新来动物的笼子、喂食、遛狗和接收新动物，几乎没有喘息时间，但他指出，多亏这些动物，他从未生病，是动物们让他保持活力，「也许这是它们用自己的方式来感谢并守护我」。

起初，他会将去世动物的骨灰留在家中，但后来建了一个墓地，安置约30只狗及更多猫咪的遗骸，墓碑上刻着「安息」。

赤间彻现年已63岁，希望有人能接手他的志业。他表示：「这是我现在最担心的，因为我也开始上了年纪。但我希望能一直这样坚持下去，直到最后。」