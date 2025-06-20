日美菲第2度海防联演剑指中国

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（法新社鹿儿岛20日电） 日本海上保安厅今天与美国和菲律宾海岸防卫队举行联合演习时，将模拟船只碰撞事件。这场演习被视为日美菲3国展现团结对抗中国在主权有争议海域的种种活动。

这是继日美菲2023年在菲律宾举行联合海上演习后，3国海防单位第2次联合演训。这次演习16日起在日本西南外海展开，以今天的模拟碰撞、失火和人员落水达到最高潮，结束为期1周的演训。

这次联合演习共有数十人参与。尽管官方表示，这并非针对任何单一国家，但官员用辞却与华府及其盟友间接指涉中国时常用的说法相同。

日本海上保安厅第10管区本部长大达弘明表示，这次演习旨在为「实际展现自由开放的」印太地区做出贡献。

中国与其他在东海或南海主张拥有部分海域主权的国家之间关系紧张，已促使日本近年来深化与菲律宾和美国的关系。

根据日本海上保安厅的说法，今天是日方连续第214天在中方称为钓鱼台列屿的尖阁诸岛附近目击中国船只航行。这种情况的最长纪录是连续215天，发生在2023至2024年间。

东京大学经济安全与政策创新计画主任川井大介告诉法新社，中国「这种持续不断的入侵行为，使得东海发生意外碰撞或对峙的风险升高」。他表示，南海现在被视为举世最不稳定的冲突爆发点之一，「任何海上意外事件都可能升级为国界危机」。