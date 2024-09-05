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日铁收购若破局 美钢警告：宾州工厂恐关闭

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（法新社匹兹堡4日电） 美国钢铁大厂美国钢铁公司（U.S. Steel）今天警告，如果日本制铁（Nippon Steel）收购美钢案受阻，美钢可能关闭宾州总部和工厂。

宾州是美国大选重要的摇摆州。

在匹兹堡市中心举行的集会上，收购案的支持者宣称这项交易是宾州西部标志性产业之一的生命线。

但在「华盛顿邮报」（Washington Post）报导总统拜登打算阻止交易后，美钢股价下跌逾20%。

去年12月，美钢签署149亿美元出售日铁协议。日铁承诺投资来维持宾州工厂竞争力，并在美国南方建造更新的「小型钢厂」。

但在遭到美国联合钢铁工会（USW）谴责后，该交易面临排山倒海的政治反对。

美钢列出执行长柏里特（David B. Burritt）所说，如果交易取消，匹兹堡地区会出现的「不可避免的」负面后果。

美钢在声明中表示：「如果没有这笔日铁交易，美钢大致上会放弃高炉设施，从而使数千个高薪工作会面临风险。」

「不与日铁达成协议，会让人对美钢总部仍设在匹兹堡产生严重质疑。」

副总统贺锦丽2日在匹兹堡举行的劳动节造势活动上反映拜登的立场表示，美钢「应继续由美国拥有和经营」。

前总统川普也矢言阻止这项交易，他的竞选搭档范斯（J.D. Vance）则将国内钢铁生产形容为国安优先事项，在国会带头反对收购。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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