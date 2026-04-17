星马外海成为船对船转运枢纽 伊朗原油持续流向中国

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（法新社巴黎16日电） 尽管在中东战争期间，距离荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）数千英里外的新加坡附近海域，伊朗石油的船对船转运（STS）仍持续进行，协助德黑兰规避制裁，并维持与中国的贸易。

目前有近400艘油轮因涉及伊朗相关活动，遭美国、欧盟或英国制裁。构成伊朗「幽灵船队」多为老旧船只，透过不透明的所有权结构、伪造船旗、缺乏保险，以及操控GPS数据等手段低调运作。

这些油轮透过在公海上的船对船转运，能「洗白」货物来源，掩盖石油的真实产地。

马来西亚与新加坡外海，距马来半岛（Malay Peninsula）东南约100公里的海域，已成为转运伊朗原油的重要枢纽。

华府智库「昆西尽责经纶研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）的哈吉雅尼（Amir Handjani）表示：「这里确实是主要枢纽。」他形容当地的转运状况为「完全无序」。

尽管美国一度放松部分制裁，这些转运在战争期间仍持续进行着。

华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）专家布劳（Elisabeth Braw）说，面对美国「相互矛盾的作法」，一方面放松制裁，另一方面又封锁伊朗港口，「透过影子船队与船对船转运出口伊朗石油，反而比合法出口更加安全」。

法新社引用航运数据公司Kpler资料指出，自3月1日以来，至少有37艘与伊朗有关的油轮在这个海域进行转运，至少6230万桶原油。

若有标示最终目的地，这些货物多流向中国北方省分港口，包括山东、辽宁与江苏。

大多数油轮在2月28日战争爆发前就已离开波斯湾，但在冲突期间，至少仍有6艘伊朗油轮在新加坡附近完成转运，总量约1000万桶。

分析师指出，随着美国13日开始封锁伊朗港口，加上大量伊朗石油仍以「海上浮动储存」形式存在，船对船转运模式可能持续活跃。（编译：徐睿承）