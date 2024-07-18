暗指中国 太平洋岛国峰会：反对动武片面改变现状

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（法新社东京18日电） 日本主办的「太平洋岛国峰会」今天发布联合声明指出，「强烈反对任何透过威胁、或动武或胁迫方式，片面改变现状的企图」，似乎在暗指中国。

「太平洋岛国峰会」（Pacific Islands Leaders Meeting, PALM）7月16日到18日在东京举行。这场峰会1997年起每3年举行一次，今年迈入第10届，本届除了帛琉等16个岛国或地区领袖等人与会，澳洲及纽西兰也派部长级官员与会，日本首相岸田文雄担任峰会共同主席。

美国与盟国常以这种措辞来指称北京在亚太日益成长的影响力和军事能力，东京与这18个太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）成员国在3天峰会后发布的声明没有直接指名中国，但他们本届的声明，措辞比2021年线上举行的上次峰会更加强烈。

声明写道：「领袖们致力确保亚太和平、稳定和繁荣，满怀关切地注意到不利实现此一目标的快速军事集结，呼吁透过积极、负责和透明的参与，来维护区域和平与安全。」

在美国支持下，日本加强了太平洋地区的防卫合作，与此同时，中国也在这个地区提供基础设施与安全方面的援助。

今天的声明呼吁建立「基于法治的自由、开放和可维系的海洋秩序」：「太平洋岛国论坛合作伙伴将根据国家要求，尊重国家主权、政策和程序，透过日本自卫队飞机和舰艇停靠太平洋港口，来加强防卫交流。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）