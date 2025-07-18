曾处理性犯罪富豪艾普斯坦案 美国检察官突遭解职

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（法新社华盛顿17日电） 美国媒体报导，曾处理恶名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案的美国联邦检察官，突然遭到解职。她也是前联邦调查局局长的女儿。

美国前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）的女儿莫琳（Maurene Comey）16日被解除曼哈顿助理联邦检察官职务。司法部拒绝向法新社证实莫琳是否遭解职，并表示「不会针对人事问题发表评论」。

美国政治新闻机构Politico刊登莫琳寄送给前同事的讯息，当中提到自己无故遭司法部「立即解职」。她鼓励他们不要成为「恐惧」的牺牲品。莫琳在检察官办公室已任职10年。

莫琳说：「倘若一名职业检察官可以无故遭解职，恐惧就可能渗透到留下来的人的决定中。不要让这种情况发生。恐惧是暴君的工具。」

在莫琳遭解职的前一周，司法部证实已对她的父亲柯米、川普的长期批评者，展开未指明的刑事调查。

而川普也面临越来越大的压力，要求公布针对艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的调查资料。艾普斯坦被控性贩运，2019年在纽约狱中自杀。

莫琳是处理艾普斯坦案件的检察官之一，因为艾普斯坦已死，这个案件从未进入审判程序。

莫琳还起诉了麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell），她是唯一因艾普斯坦案遭刑事起诉的前同伙。