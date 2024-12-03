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极右派扬言支持不信任动议 法国倒阁危机难化解

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（法新社巴黎3日电） 法国今天准备面临新的政治动荡，国会在野议员打算支持本周将对总理巴尼耶提出的不信任动议，恐使上任仅3个月的政府垮台。法国朝野针对明年预算案的对峙已引起金融市场不安。

欧洲联盟（EU）关键成员法国政局不稳已持续数月，源自总统马克宏（Emmanuel Macron）为阻止极右派势力推进，提前在今年夏天举行国会选举，却弄巧成拙未能产生决定性结果；他9月任命现年73岁的巴尼耶（Michel Barnier）领导少数政府，此后朝野关系持续紧绷，最新预算案僵局使得政局更加不稳。

巴尼耶昨天动用行政权，在国会不经投票通过具争议性的社会福利预算法案。法国极左派在野党「不屈法国」（France Unbowed，LFI）其后表示，他们会在国会提出对阁揆的不信任动议。

法国极右派关键人物雷朋（Marine Le Pen）的政党「国民联盟」（National Rally，RN）曾要求巴尼耶政府对2025年预算案做出更多让步，如今也表示会支持倒阁动议。

法国国会消息人士透露，不信任案投票预期会在明天下午进行。届时将有2份动议交付表决，其中极右派提出的那份不太可能通过，极左派提出的看来则会在国民联盟议员支持下过关。

法国「费加洛报」（Le Figaro）发表社论，称雷朋「将造成法国陷入重大的政治和金融未知情况」。

正在访问沙乌地阿拉伯的马克宏，至今则似乎像这场危机的旁观者，引发有些声音质疑他是否应该辞职来打破僵局。

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