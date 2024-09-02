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极右AfD党德东选举大胜 胡克成党内最突出领袖之一

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（法新社柏林1日电） 以煽动言词反移民、反伊斯兰出名的德国极右翼政治人物胡克，今天带领极右的德国另类选择党在图林根邦选举胜出，使极右翼在二战结束以来首度于地方选举成为第一大党。

52岁的胡克（Bjoern Hoecke）曾是高中历史教师，是4个孩子的父亲，如今已成AfD党内最激进、也最突出的领袖之一。

他所属的AfD在崛起前一度是个边缘小党，今天却在德东图林根邦（Thuringia）囊括近33%选票，在邻近的萨克森邦（Saxony）则与老牌的基民党（CDU）不相上下。

在明年9月的联邦大选，AfD势必利用民众对移民和犯罪的担忧，继续重创中左翼总理萧兹（Olaf Scholz）的联合政府。

胡克今天表示他「充满自豪」，且已「准备好承担治理地方的责任」。然尽管在图林根邦议会赢得1/3席次，AfD却不太可能掌权，因为其他政党已排除与这个极右政党在地方组阁的可能性。

胡克身材削瘦并有一双炯炯有神的蓝眼珠，他虽出身原西德地区，长期以来却一直有争议，被德国情报部门视为政治极端分子。

他主张打破德国为纳粹罪行忏悔的文化，还曾称柏林大屠杀纪念碑为「耻辱纪念碑」。

如今胡克俨然AfD的关键人物之一，这个政党在长达10年时间里，从疑欧论者演变为一个以民族主义和反伊斯兰为纲领、反对多元文化主义并否认气候变迁的政党。

德国情报机构负责人哈尔登旺（Thomas Haldenwang）2020年判定胡克是「右翼极端分子」。

在最近一次选举造势时，胡克称图林根邦已沦一块「吸引移民的磁铁」他向群众承诺如果胜选，将「实施驱逐非法移民的重大计画」。

胡克也承诺为图林根邦出生的德国宝宝提供1万欧元（约新台币35万元）津贴，他还痛批环保人士，赢得现场群众欢呼。他也誓言要削减国内安全部门权力，要砍打击右翼极端主义的资金，并指控公共广播公司试图将他「污名化」。

胡克今年因使用被禁的纳粹口号「一切都是为德意志」（Alles fuer Deutschland）而被罚款2次。

他今天面带微笑，高举双臂，出席在图林根邦首府艾福特（Erfurt）举行的选后之夜，一尝胜利滋味，这场庆祝活动禁止记者参加。

AfD在图林根邦、萨克森邦创纪录的选举胜利，势必让他们拥有否决某些地方政策的权力。

胡克呼吁其他政党别将AfD拒之门外。他说：「我只能对此提出警告。任何想要图林根邦局势稳定的人，都必须与AfD整合。」（译者：刘文瑜、陈亦伟）

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