柬埔寨争议森林碳权专案 Verra稽查后恢复运作

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（法新社金边16日电） 柬埔寨一项森林碳权专案先前传出侵害当地人权而暂停并接受调查。经一年多稽查后，碳权认证机构Verra宣布专案缺失已改善，可恢复启动。但人权团体批评稽查根本不完备。

南豆蔻REDD+（Southern Cardamom REDD+）专案之前因被人权组织「人权观察」（HRW）一份报告指控骚扰、强逼专案所在地居民搬迁而被迫暂停。REDD+（Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation）意即减少滥伐与森林退化造成的温室气体排放。

南豆蔻REDD+专案藉保护占地逾45万公顷的森林免遭砍伐产出碳信用额度（carbon credits,即俗称碳权），供企业与组织购买以抵消碳排，专案由野生动物联盟（Wildlife Alliance,WA）督导。

然而人权观察与专案所在地村民表示，野生动物联盟人员与巡守员破坏当地作物、火烧稻田和拆除居民住家。当地人也抱怨保护区划分不明确，且未就专案充分徵求他们的意见。

国际首屈一指的碳权认证机构Verra去年6月介入调查后，于本月10日晚间表示，野生动物联盟如今已「采取显着行动」处理遭指控的问题，包括改进人权政策和培训、精进谘询在地人程序和修正投诉机制。

Verra表示，相关措施「就被控带来的伤害进行处理，减轻日后再度带来伤害的风险，并持续改进专案」但Verra未说明人权团体的指控是否有所本。

野生动物联盟也在一份声明中表示，相关稽查并未发现「不符Verra标准的情事」，专案停摆期间迫使他们得在资源不断减少下营运，不利南豆蔻REDD+专案本身和所欲达标的减碳成果。

然而当初「人权观察」所提报告的首席作者特雷兹查维斯（Luciana Tellez Chavez）认为，Verra的稽查根本不够深入。

在「人权观察」担任环境与人权高级研究员的特雷兹查维斯说：「Verra连一名专案受害者都没问过，稽查内容全都是按南豆蔻专案一方的说法照本宣科，毫无客观发掘。」

南豆蔻REDD+专案座落于柬埔寨的豆蔻山脉（Cardamom Mountains）地区，当地是茂密雨林，且为数十种濒危物种的栖地。有关单位另计划在豆蔻山脉重新引进已于柬埔寨绝迹的老虎。

柬埔寨是世界上森林遭砍伐率最高的国家之一，森林碳权专案被认为是兼顾补偿在地人的保护雨林方式。然而近年护林专案所产出碳权屡传弊端，有科学研究显示一些专案标榜的减碳量被夸大，甚至有专案声称能保护多少面积森林免于砍伐，但这片森林本就不存在滥伐威胁，导致产出无用的垃圾碳权。

这类森林碳权专案也常与在地社区发生冲突，因为当地人惊觉会失去以前可用于农业或宗教仪式的土地。