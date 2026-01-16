欧洲多国派兵赴格陵兰演习 美争掌控权立场不动摇

（法新社格陵兰努克15日电） 白宫今天说，逐步成形的欧洲军事任务将无法吓阻美国总统川普争取格陵兰（Greenland）控制权。

与此同时，格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）坚称「对话与外交是正确的前进道路」，并强调双方已展开对话。

美国和丹麦昨天在白宫会谈未能就格陵兰议题化解「根本分歧」。川普坚称华府需要格陵兰以维护国家安全。

两架丹麦运输机昨天抵达格陵兰。英国、芬兰、法国、德国、荷兰、挪威及瑞典也宣布派遣军事人员参与「北极耐力」（Arctic Endurance）演习，这是丹麦与北大西洋公约组织（NATO）盟国共同规划针对格陵兰首都努克（Nuuk）展开的侦察任务。

根据欧洲国防消息人士说法，这次增援规模有限，以德国为例，仅有13名军人，主要是为军队未来北极演习做准备。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）说：「首批法军人员已抵达现场，未来几天将有陆、海、空军资产增援。」

德国国防部表示，目标是「探索可能向丹麦提供军事援助以确保区域安全的架构条件」。

然而白宫对此不以为意，强调不会影响美方寻求掌控格陵兰的计画。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）在被问到关于欧洲这波部署的问题时表示：「我不认为欧洲的部队会影响总统（川普）的决策，也完全不会动摇他取得格陵兰的目标。」