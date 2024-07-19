欧洲政治共同体峰会 英首相施凯尔承诺强化盟邦关系

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（法新社英国伍德史托克18日电） 英国首相施凯尔今天承诺就安全和非法移民议题强化与欧洲盟邦关系，寻求在英国脱离欧洲联盟（EU）后重建桥梁，坚称「英国回归」。

两周前当选首相的工党（Labour）党魁施凯尔（Keir Starmer）表示，英国将「重新设定做法」。

他在已故首相邱吉尔（Winston Churchill）的出生地布伦海姆宫（Blenheim Palace）为欧洲政治共同体（European Political Community）峰会揭幕时告诉超过45位领袖：「我们将在国防和安全及非法移民议题上深化合作。」

欧洲正努力对付各种挑战，包括在俄罗斯全面入侵乌克兰后支援基辅当局，以及捣毁那些导致非正规移民人数创新高的人口走私集团。

在美国前总统川普11月大选重返白宫可能性升高的情况下，他对西方军事联盟北大西洋公约组织（NATO）的承诺引发疑虑。

川普刚钦点的竞选搭档范斯（J.D. Vance）向来直言不讳批评对乌克兰军事援助，曾推动与俄罗斯谈判以终结两年多来的俄乌战争。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在英格兰南部靠近牛津（Oxford）的布伦海姆宫说：「来到此地对于乌克兰来说非常重要，尤其是在我们现处战争的艰难时期。」

泽伦斯基还说：「对我们来说，维持欧洲团结非常重要，因为这种团结总是会带来强而有力的决策。」泽伦斯基在峰会期间与捷克及斯洛维尼亚签署长期安全合作协议。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）首度参与欧洲政治共同体峰会，他坚称欧美仍必须「共同努力」援助乌克兰。

施凯尔告诉欧洲各国领导人，他的新政府将是「随时准备合作的朋友和伙伴」。

施凯尔称非正规移民问题是影响每个与会国的「危机」，他要求分享资源、情报和策略，因应移民搭乘小船从法国北部偷渡英吉利海峡到英国情事，以「关闭走私路线和打击犯罪集团」。

他同意与斯洛维尼亚和斯洛伐克共同打击组织犯罪的计画，并承诺投入8400万英镑（约新台币36亿元）以助因应促使移民涌入欧洲的贫困问题。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）说，合作是解决问题「最有效」方式，但他也警告没有解决问题的「灵丹妙药」。法国外海昨天才发生一艘载满移民的船只泄气事件，造成1人丧生，另有71人获救。

施凯尔在2016年英国脱欧公投时，赞成英国留在欧盟，但他已排除英国重返欧洲单一市场、关税同盟或人员自由流动的可能性，避免英国政坛和公众再度热议这个依然棘手的问题。

不过他确实希望与欧盟谈判新的安全协议和兽医合规协议，以放宽对农业食品的边境检查，以及谈判调整贸易协议。欧盟先前表示对于相关谈判持开放态度，但马克宏警告，英国可能没办法都「挑最好的」。