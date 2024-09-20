欧盟：国泰航空发动机起火恐因清洁致燃料管破裂

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（法新社巴黎19日电） 国泰航空因空中巴士（Airbus）A350飞机发动机问题，本月取消数十个航班。欧盟航空监管当局今天表示，造成发动机起火的原因，可能是清洁过程导致燃料软管在整修时受损破裂。

欧盟航空安全总署（EASA）也表示，已扩大可能受可疑瑕疵影响的发动机型号数量，包括A350-900系列和A350-1000系列飞机使用的劳斯莱斯（Rolls-Royce）发动机。

总部设于香港的国泰航空在本月2日一架飞往苏黎世（Zurich）的班机被迫折返香港后，短暂停飞A350系列机队进行检修。

经检查发现，国泰航空48架A350系列机队中有15架的零件必须更换，这型飞机机队使用英国制造商劳斯莱斯生产的发动机。

香港公布调查结果指出，这架被迫返航的飞机发动机瑕疵本可能恶化为「严重损坏」。

调查人员说，飞行后检查发现一条燃料软管破裂，在核心发动机后端可以观察到「可辨识的破洞」、火烧痕迹及「黑色烟灰」。

民航意外调查机构（AAIA）公布报告表示，飞机燃料可能从破裂的软管流出导致起火，并扩大至周边区域。

AAIA将这次事件列为「严重」等级，并指出，「如果不迅速侦测并处理，这种情形…可能升级至更严重的发动机火灾，恐对飞机造成严重损坏」。

AAIA表示，这架2019年制造、原定飞往苏黎世的飞机其他5条燃料软管也被发现「金属编织物磨损或结构塌陷情形」。

香港调查人员在报告中提到，国泰航空机组人员在起飞后不久，看到2号发动机出现起火警报。机组人员发出紧急「求救信号」，但之后降级为紧急情况；机组人员关闭这具发动机并启动灭火装置，59秒后起火警报解除。

这起事件促使其他亚洲航空公司对A350-900和A350-1000型飞机进行类似检查，这些机型使用劳斯莱斯Trent XWB-84和XWB-97发动机。

作为「预防措施」，欧盟航空安全总署也要求检查A350-1000系列飞机，称目前全球有86架这型飞机提供飞航服务。

劳斯莱斯今天表示，将持续密切配合监管当局的调查工作。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）