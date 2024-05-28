比利时和乌克兰签安全协议 包括交付基辅30架F16

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔28日电） 乌克兰和比利时今天达成双边安全协议，包括交付30架F16战机，由乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）在布鲁塞尔签署。

泽伦斯基在社群平台发文表示：「这项（协议）文件包括比利时今年对乌克兰军援至少9亿7700万美元，以及比利时承诺在协议的10年期间提供支援。」

比利时今天于乌克兰总统泽伦斯基来访之际，承诺将于2028年以前交付30架F-16战机，以协助基辅对抗莫斯科的入侵。

泽伦斯基在社群平台X发文表示：「这样的协议首次载明将于2028年以前交付乌克兰的F16确切数量：30架。」

比利时外交部长拉碧（Hadja Lahbib）虽基于保守起见于稍早表示：「我们希望今年年底开始交付。」但泽伦斯基却表示，首架战机可能「今年已经抵达」。

泽伦斯基昨天晚间从西班牙飞往比利时，在欧洲多国进行旋风式访问，争取对乌克兰的支持。

泽伦斯基除了将和比利时总理德克鲁举行联合记者会外，还将参访位于比利时首都的军事基地，会见协助训练乌克兰F16飞行员的教官。

泽伦斯基昨天造访西班牙，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）和泽伦斯基在马德里签署双方的安全协议，承诺提供10亿欧元军事援助。

泽伦斯基结束比利时行程后，今天稍晚预计将前往葡萄牙。