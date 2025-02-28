在碎片化時代，網路平台是民主的推手還是絆腳石？

X等大型平台曾承諾成為類似市政廣場的數位聚會場所，但並非所有人都認同此願景已然實現。 Guiziou Franck / Hemis.fr

近年來，社群媒體從曾經的「數位市政廣場」逐漸演變成充滿噪音的輿論場，各大平台在流量與公共責任之間掙扎前進。而如今，人工智慧的興起讓這一趨勢愈演愈烈，自動生成的內容氾濫，讓真假訊息難辨，公共討論空間的內容更趨碎片化。

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目前，各大網路平檯面臨輿論壓力，人工智慧可能會讓網路內容氾濫，關於建構和諧數位公共空間的宏大理想，是否已然化為泡影？

對於一個粉絲不足5’000的人來說，退出社群媒體平台X，通常不會成為新聞。但如果此人是瑞士內政部長，情況就大不相同。當伊麗莎白·鮑姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)在2024年10月發布最後一條推文，直言X“發生了深刻變化”，她已對平台上的辯論文化感到厭倦時，這番話自然不會無人問津。

這位左翼政治家的退出，其實是順應全球趨勢。2022年，馬斯克(Elon Musk)收購X後，曾承諾將其打造為「溫暖、包容所有人」的「數位城市廣場」。然而，到2025年1月，瑞士政府的一個顧問小組卻發出警告：X，Facebook、TikTok等大型平台，憑藉其強大的商業影響力與輿論塑造能力，正在對民主本身構成威脅。

伊麗莎白·鮑梅-施耐德退守更溫和的Instagram

過去兩年，X平台上的仇恨言論增加，語氣也變得粗暴。部分原因在於審核規則的放鬆，部分則源自於文化環境的改變。這項改變再次引發了關於「體面的網路公共空間」究竟該是什麼樣子的討論。馬斯克的大刀闊斧改革，以及Meta近期決定採取的類似做法，對言論自由的擁護者無疑是好消息。但同時，許多人選擇“用腳投票”，離開X平台，其中包括許多廣告主。

然而，對於那些擔憂輿論極端化和反民主言論蔓延的人而言，退出X這樣的平台，真的能解決問題嗎？正如《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung)所言，鮑姆-施奈德的選擇-從X轉向Meta旗下的Instagram-究竟是尋找更理性的對話空間，還是僅僅退守到一個“數字化的門禁社區”？

艾瑪霍斯：回音室中的回音室

「回音室確實存在，但它到底是多大的問題，還不好說。」蘇黎世大學數位科技與網路行為研究員艾瑪‧霍斯(Emma Hoes)表示。

霍斯認為，人們總是圍繞著「回音室」大做文章，反而可能讓它變得比實際情況更加嚴重，最終陷入一個「回音室中的回音室」。她說：「歸根結底，至少有一些研究表明，我們在社交媒體上看到的內容比線下生活更加多元化。」即便是在像Bluesky這樣的小眾獨立社交平台(霍斯的許多同事已轉移至此)，用戶依然會意外接觸到自己並未主動選擇去看的信息。

但無論如何，如果真的設計一個系統，不斷向用戶推送與其立場相左的觀點(類似某些言論自由絕對論者眼中的X)，這未必能讓人的思想更加開放。霍斯指出：「研究最一致的結論之一就​​是，政治觀念具有極強的穩定性。人們在成長過程中就已形成基本立場，而社群媒體上的推播訊息，並不能輕易改變他們的看法。」即使身處在資訊氾濫、觀點紛爭的時代，「人們的觀念依然很難真正改變」。

艾瑪‧霍斯(Emma Hoes)是蘇黎世大學的博士後研究員，專注於研究數位科技如何影響資訊生態系統的品質。 Courtesy of

人們也很容易高估網路上政治辯論的普遍性。霍斯指出，現實情況是，大多數網民消費的內容多是“無營養的資訊”，無論是娛樂，還是各類“文化戰爭”的素材。如果再加上TikTok、色情、賭博、遊戲等內容，網路的真實圖景並非充滿兩極化的政策討論，而更像是一種「新聞匱乏」的狀態。

人們也很容易對數位公共空間的前景過於理想化，認為網路可以成為一個開放討論的空間，讓各種觀點匯聚、融合，最終形成某種民主意志的體現。然而，網路的核心功能，從來不是將分散的訊息整合成統一的民眾共識，而是讓相似的興趣群體得以相連，尤其是那些原本小眾的圈層。無論是和諧交流或充滿敵意，人們總能找到與自己有共同語言的人-有人圍坐討論填字遊戲，有人相聚討論地球的橢球體形態。

這種基於興趣的社群化趨勢，也讓政治輿論更加碎片化，形成各不相同的群體，而這些群體很難圍繞著共同的事業凝聚在一起。在2024年的一篇論文中，霍斯的同事雷娜特·菲舍爾(Renate Fischer)和奧特弗里德·賈倫(Otfried Jarren)指出，互聯網的海量信息、傳播速度和觀點多樣性，使得民主社會難以形成真正可轉化為政治行動的公共輿論。換句話說，公共領域正逐漸喪失穩定社會、凝聚共識的能力，而將理性討論轉化為實際政治決策的過程，也變得愈發困難。

簡而言之：我們都在網路上發表觀點，在資訊的汪洋大海中衝浪。然而，當西方許多國家的民主信任度日漸下滑，這些無止盡的網路喧囂，究竟能匯聚成什麼？還是說這些噪音一點價值都沒有？

漢內斯·巴約爾：ChatGPT塑造新的話語體系

「這就是網路的意義所在-它廣闊無垠，龐雜到沒有人能夠完全掌握。」加州大學柏克萊分校的漢內斯·巴約爾(Hannes Bajohr)如此說道。他研究人工智慧與大型語言模型(LLM)如何影響文本與寫作，並指出，未來資訊的洪流可能比現在更洶湧。

漢內斯·巴約爾是加州大學柏克萊分校德語系助理教授。他曾在巴塞爾大學和蘇黎世赫爾維蒂學院(Collegium Helveticum)從事博士後研究。 Jen Siska / Courtesy of

像ChatGPT這樣的大型語言模型，使得幾乎任何人都能輕鬆創作文字、影片或音樂，這將進一步加速本已數不勝數的網路內容產出，讓獲取優質資訊變得愈發困難。巴約爾指出，在極端情況下，這甚至可能催生出「人造公共領域」-一個充斥著AI生成內容的空間，在其中，你無法分辨哪些是人寫的，哪些是機器生成的。巴霍爾警告說，這種不確定性將讓信任、真實性和責任等民主社會賴以維繫的核心理念承受前所未有的壓力。

大型語言模型也可能從根本上改變人類使用語言的方式。巴約爾指出，ChatGPT等工具雖然聲稱是中立的，但由於其訓練資料和演算法選擇的偏向性，它們實際上並不具備真正的「客觀性」。就像社群媒體一樣，這些AI也有其固有的偏見，並按照特定的模式產生內容。而更令人擔憂的是，大型語言模型依賴統計建模，因此存在「價值觀鎖定」的風險-它們可能被困在某種固定的話語框架中，難以迅速適應現實世界中不斷變化的政治語境和語言習慣。 巴約爾認為，如果市面上有數百萬種大型語言模型可供選擇，這個問題或許不那麼嚴重。然而，目前這一領域主要由少數逐利的企業掌控，這可能會導致語言和話語模式的單一化，最終形成由這些公司主導的話語體系。長遠來看，這甚至可能進一步簡化思考模式，削弱人類在民主討論中的表達與思辨能力。

是否該「引導」人們變得更友善？

目前，人工智慧和大型平台的監管工作，一般不會關注人們如何說話或在哪裡發言，除非涉及執行禁止仇恨言論的法律。但在一個自由的網路世界裡，即便某些空間設計得再好，也無法強迫人們聚集在同一個空間。同樣，僅僅因為有人言辭稍顯冒犯，也無法對其追責。

至於是否可以「引導」人們變得更友善，或以某種方式發表觀點，這又是另一個問題。從企業層面來看，這種現像其實已經出現。例如，蘋果公司最近推出了一款AI工具，可以讓你的電子郵件讀起來不那么生硬無禮；而自動補全和拼字檢查功能，甚至可以看作這些「善意工具」的前身。巴約爾指出，只要這些功能是使用者自主選擇的，問題不大。真正令人擔憂的，是它們在使用者毫不知情的情況下被預設植入通訊工具，這才是充滿反烏托邦色彩的情境。

整體而言，干涉人們的言論和分享始終是一件棘手的事情，巴約爾和霍斯對此看法一致。不過，在霍斯看來，重要的是不要過於糾結於這些問題。她表示：「雖然網路上有很多『不好』的內容， 但在人們消費的內容中仍然是少數。」她認為，一個健康運作的網路公共領域所需的基本要素-準確且多樣化的信息、廣泛的參與-其實早已具備。關鍵在於，人們是否願意去發現、去尋找，或幫助他人找到有價值的內容。「人們手裡明明握著所有工具，只是他們並不總是去使用，」霍斯如是說。

人工智慧如何加劇中國的網路言論噪音 近年來，人工智慧技術的快速發展在提升資訊傳播效率的同時，也加劇了中國社群媒體平台上的網路言論噪音問題。 AI技術，特別是生成式人工智慧，使得假訊息的生產和傳播更加便捷，導致網路環境中假訊息氾濫，影響大眾認知和社會穩定。 生成式人工智慧，如ChatGPT等大型語言模型，能夠快速產生高品質的文字、圖像和影片內容。這使得不法分子可以利用AI技術大規模製造假訊息，混淆視聽，擾亂輿論。根據南方都市報報道，2024年7月，四川警方通報了10件利用AI技術造謠的典型案例，包括偽造天災和社會事件的假新聞。 AI產生的內容往往具有高度的逼真性，一般使用者難以分辨其真偽。這增加了假訊息的傳播風險，可能引發公眾恐慌或誤導輿論。例如，2024年1月，社群媒體上流傳的「好萊塢山火」影片和圖片，實際上是由AI生成的虛假內容，但仍被廣泛傳播，導致公眾誤解。 AI技術也被用來操縱公眾輿論。透過AI演算法，操縱者可以自動產生大量虛假帳號和評論，製造虛假的社群媒體活動，影響公眾觀點。根據《紐約時報》報道，2022年北京冬奧會期間，超過3’000個機器人和虛假帳戶被用於影響海外輿論，試圖塑造對中國有利的敘事。 (資料來源：163.com, wikipedia)

(編輯：班傑明‧馮‧維爾，編自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)



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