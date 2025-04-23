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拒絕使用智慧型手機，是一種生活選擇，更是一種政治表達

隨著生活方方面面日益數位化，有些人只想「緩緩，喘口氣」。
隨著生活方方面面日益數位化，有些人只想「緩緩，喘口氣」。 Str / Nurphoto

在人人低頭刷屏的時代，“不上網”成了一種反叛。離開手機，他們並沒有“脫軌”，反而找回了自由與專注。距離第一部iPhone 的問世已近20年，我們與一位退休行政人員、一位記者和一位哲學家進行了對話，聊聊他們為什麼至今堅持不用智慧型手機，聽聽他們如何解釋這個看似“逆流而行”的選擇。

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作为民主团队的一员，我报道瑞士公民与政府机构之间的动态关系，无论是在瑞士国内还是国际层面。 我出生于爱尔兰，拥有欧洲研究学士学位和国际关系硕士学位。我自2017年起在瑞士资讯工作。

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1990年代中期，當外形方正的手機風靡全球時，比特·哈斯勒選擇不買手機。

當時40多歲的哈斯勒是伯爾尼州朗根塔爾當地足球俱樂部的青訓總監。他說：「那可是個大項目，整整有300個孩子！孩子們的家長總想找我聊點什麼。如果我那時買了手機，恐怕就要隨時待命、永無寧日了。於是我乾脆就不買。」

三十年來，諾基亞3210s淡出人們的視野，iPhone手機成為主流，但哈斯勒始終不為所動。無論是在銀行、行政部門的工作，還是面對親友的“勸入手”，他始終堅持信念原則：自主掌控生活，拒絕“時刻在線”的荒唐要求。

到了2025年，像哈斯勒這樣的人已經成為“稀有物種”：他們堅持盡可能“離線”，甚至根本不願意把網絡世界揣進口袋。對這群人而言，二維碼和App永遠比不上一次真正的面對面交談。

柏林一座年久失修的公共電話亭，幾乎已成古董。
柏林一座年久失修的公共電話亭，幾乎已成古董。 Caro / Eckelt

工作壓力增大，“胡說八道”充斥網絡

哈斯勒的立場並沒有明顯的政治色彩。例如，在瑞士關於“離線生活權”的廣泛討論中，他並不一定會說“離線生活必須受到保護”，因為這聽起來更像是一種“烏托邦式的幻想”。

就個人生活而言，過去30年，他幾乎沒遇到任何麻煩。唯一讓他稍微不便的，是為了避免使用網路銀行，他最近決定轉而使用一家服務更貼心、仍保留櫃檯業務的小型地方銀行。但總體而言，他“這幾十年一直過的都還挺好。”

比特·哈斯勒
比特·哈斯勒 zVg

不過，現年70歲的哈斯勒已經退休，他確實擔心數位化的某些面向會對社會產生影響。其中一個例子就是工作壓力增加。他認為，由於只需點擊一下滑鼠就能收到電子郵件，因此人們面臨著不斷提高工作效率的壓力。

哈斯勒也擔心人們花在社群媒體上的時間越來越多。“網路上有太多胡說八道的內容，”他說，「人們的自我約束能力也大不如前了。以前你要批評、冒犯一個人，還得當面說出口；現在動動手指就能發出去，說話也越來越肆無忌憚。」至於新聞和時事，他還是更信任手邊的兩份紙質日報。

同時，哈斯勒認為，如今許多年輕人-尤其是他常照看的三個孫子孫女-一邊刷手機，一邊在不知不覺中，被捲入一個“虛擬的平行世界”。

讓他最擔心的，是網路世界裡充斥著不實資訊、幻想、甚至深度偽造的內容，這些東西雖然不真實，但一旦長期接觸，反而容易被當作現實接受。他認為，應該設立明確的規則來保護兒童。“例如，在校園內全面禁用智慧型手機，或規定16歲以下青少年禁止持有手機。”

並非只有科技恐懼症患者才會不使用智慧型手機

在這方面，哈斯勒並不孤單：去年的一項調查顯示，82%的瑞士人支持在學校停用智慧型手機。瑞士政府隨後表示，對16歲以下青少年禁用社群媒體的建議持開放態度；澳洲早在去年就已率先實施這項措施。

總的來說，雖然哈斯勒覺得，在這個「萬物互聯、全民上網」的時代，自己的觀點顯得格格不入，但事實上，他可能並不像自己想像的那樣邊緣化。

尤其是在兒童這個議題上，全球都在熱議：智慧型手機對心理健康究竟有多大影響？喬納森‧海特(Jonathan Haidt)的《焦慮的一代》(The Anxious Generation)一書曾在2024年一度登頂美國暢銷書榜，儘管該書的研究方法受到質疑。世界衛生組織(WHO)也對此議題憂心忡忡。

當然，受影響的遠不止兒童。社群媒體和人工智慧助長假訊息、催生民粹主義，已成為全球各民主國家普遍關注的議題。如今，「減少螢幕時間」已經成了新潮流。甚至連曾經帶有貶義的“盧德分子”(Luddite)-這個名詞原本用來形容工業革命時期砸紡織廠機器的工人，現在也被“回收​​再利用”，成了那些希望減緩數字化洪流、尤其反對AI衝擊就業崗位的人的自稱。

在本文撰寫過程中，哈斯勒從“完全斷聯”轉為“有限連接”，因為他的孩子們給了他一份意想不到的禮物：一部簡易的諾基亞手機，專門用於緊急情況聯絡。

不過，他依然是個“異類”。在2025年，沒有手機並不稀奇，沒有智慧型手機才是稀奇。

即便是像哈斯勒這樣上了年紀的一代人，也早已加入「智慧陣營」：2020年，Pro Senectute集團組織的調查顯示，瑞士65歲以上老人中有69%已擁有智慧型手機。 2023年的一項民意調查顯示，在所有年齡層中，行動裝置的使用已是家常便飯、無所不在。

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連結自然世界

然而，根據瑞士法語廣播電視RTS去年報道，隨著越來越多的人試圖擺脫時刻在線的束縛，老式“啞巴手機”(如哈斯勒現在使用的這種手機)的銷售持續走俏。

瑞士左翼刊物《週報》(Wochenzeitung)的記者貝蒂娜·迪特里希(Bettina Dyttrich)就是這樣一個人。

45歲的迪特里希說，自己從小就不喜歡打電話。後來她逐漸意識到，不被隨時隨地連結上，對自己來說很重要。而在幾年前，她終於向朋友“妥協”，買了一部最基礎的、沒有連網功能的手機。

不過，她絕對不考慮智慧型手機。在迪特里希看來，人類從電腦到手機的過渡，比網路本身的誕生更像是一道巨大的分水嶺。而她選擇不踏入這道分界線的另一邊。 「對我來說，上網就是坐下來，打開電腦。這樣我可以接受。」她說，「但如果連坐公車、躺床上、走到哪都在上網，那我真的是受不了。」

貝蒂娜·迪特里希
貝蒂娜·迪特里希 Florian Bachmann

迪特里希說，身為一個“神經敏感”的人，不斷湧入的訊息會讓她不知所措。為了保持內心平衡、專注創作(她主要寫關於生態問題的深度文章)，她必須能夠集中精力，還需要與自然保持真實連接。

「我需要水，需要樹，需要山，也需要動物和人。我真的不理解，有些人居然能靠網上圖片就覺得滿足。我必須親身在場，感受到我就在這個地方，身邊河流的源頭就在那兒。我們如何與空間和地點互動，以及它們如何影響我們，這些東西是我生活和寫作的核心。」

哈斯勒“抗拒科技”的本能影響到他對科技和社會的看法，與哈斯勒一樣，迪特里希的感受不僅是個人情緒，更是對當今社會的一種回應。

首先，她最擔心的一點，是人們越來越疏遠大自然帶來的後果。生物多樣性正在日漸減少，但同時，許多人甚至不知道某些物種的存在。她說：「你不會懷念一隻你從未聽說過的鳥。」

在看似無邊無際的數位世界裡，人們很容易忘記，自然所能承受的極限雖然被人類“逐漸抬高，但它始終存在”。在時刻鼓勵消費(包括網路消費)的經濟體系中，她擔心人們越來越看不到這些隱藏的“紅線”。

缺乏廣泛討論？

因此，虽然她意识到个人选择不使用智能手机并不能改变什么，但迪特里希说她的动机很明确：“这背后是一种政治立场。”

不过，她希望当前社会对这一问题展开广泛讨论。在她看来，学校里的讨论是一回事-她和哈斯勒一样，都支持在课堂上设定明确的“模拟时段”，回归非数字化的互动体验。

因此，雖然她意識到個人選擇不使用智慧型手機並不能改變什麼，但迪特里希說她的動機很明確：「這背後是一種政治立場。」

不過，她希望當前社會對此問題展開廣泛討論。在她看來，學校裡的討論是一回事-她和哈斯勒一樣，都支持在課堂上設定明確的“模擬時段”，回歸非數位化的互動體驗。

但她認為，從更廣泛的角度來看，人們往往不敢談論這個問題，因為他們擔心會打破消費習慣，被貼上“逆潮流”的標籤，更怕直面自己對數位世界的依賴成癮。迪特里希說：「我知道自己挺幸運的，不容易被這種思想束縛。我經常聽到有人說，他們盯著屏幕的時間太長。但與此同時，他們又覺得，好像’不上線’就是不正常。」

外部内容

她也指出，部分左派對數位化的批評往往顯得太過單薄。「很多時候，我們聽到的論調是：技術本身沒錯，錯的是誰在掌控它，」她說，「但這種說法太過簡單。技術本身就會引發政治問題，我們應該深入討論：哪些是我們願意接納的部分，哪些則應該摒棄。」

當然，批評科技並非像迪特里希這樣的左翼群體的專利，例如，一些自由主義者就擔心電子支付會導致現金的徹底消失。右派的瑞士人民黨(Swiss People’s Party)雖然整體上反對數位領域的監管，但出於安全原因堅決反對電子投票；瑞士人民黨的青年組織也明確反對瑞士推出新的電子身分證。

數位科技不是問題，掌控科技的機構才是

馬爾切洛·維塔利-羅薩蒂(Marcello Vitali-Rosati)說：「問題不在於技術。」這位蒙特婁大學的哲學家本身也是一位技術高手，親手從零組裝了一台電腦，使用的是獨立硬體和作業系統軟體。

維塔利-羅薩蒂說：「真正的問題在於，技術越來越掌握在私人公司手中。」而國家作為“客戶”，越來越依賴這些技術。

正因為如此，他選擇不使用智慧型手機。

馬爾切洛 ·維塔利-羅薩蒂
馬爾切洛 ·維塔利-羅薩蒂 Louis-Olivier Brassard

對維塔利-羅薩蒂來說，這種狀況逐漸侵蝕民主的根基。例如，要使用某些公共服務時，卻必須使用私人軟體，例如下載一個只能在科技巨頭系統上運行的應用程序，這在他看來，就像是“在麥當勞裡召開公共會議”。

“民主的本質，是由人民來做主。人們應該是他們使用的技術的擁有者和決定者。這不僅僅是一個象徵性的問題，更是一個關於『誰擁有話語權』的問題。”

註銷帳號，還是重新學習？

關於如何建構一個更民主的數位未來，人們的點子從不缺：例如，建立一個全民共享的社群媒體平台，或是讓使用者有對自己資料的控制權。但哲學家維塔利-羅薩蒂指出，真正可落地的方案卻寥寥無幾，因為「現有的民主機構對此思考不夠」。他補充道，各國政府以「反正人人都有手機」為藉口，依賴大科技公司現有的基礎設施。

在他看來，因應措施應包括兩個面向。而且，絕對不是“人人把智慧型手機丟掉”這麼極端。

首先，國家應該大力推動“數位素養”教育，讓大眾真正理解自己在網路世界裡的權利，知道哪些該做、哪些可以不做。其次，正如他在新書中所強調的，我們需要摒棄“效率越高自然就越好”的想法。數位化並不是越快越好，有時“卡一下”，“慢一點”，反而也有好處。

對維塔利-羅薩蒂來說，不用智慧型手機就是一個有益的缺陷。他表示，因此而出現的一些日常小麻煩-例如，在不使用WhatsApp的情況下與遠在義大利的母親聯繫。但這恰恰能引發思考、帶來啟發。

羅薩蒂說：「這迫使你停下來思考：分析當時的場景，了解背後的利弊，並找到另一種做事方式。為此，你必須更深入地理解技術本身。這個過程能提高數位素養；這對我來說很有意義。」

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(編輯：Benjamin von Wyl/sb，圖片蒐集：Vera Leysinger，編自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)

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