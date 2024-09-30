曾经瑞士和美国是一对姊妹共和国

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我们为什么重提瑞士与美国曾是“姊妹共和国”这段往事？ 2024年11月5日，美国人将投票选举出一位新总统，或首次选举出一位女总统。 无论是卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)，还是唐纳德·特朗普(Donald Trump)都宣称，自己的当选将对政治制度和民主的未来产生决定性影响。 瑞士和美国曾经在很长一段时期有着重要的相互影响。 在美国大选之前，我们分析了两国的共同历史，并对两国昔日姊妹情谊对当前的影响进行了探讨。

瑞士是欧洲的一个中立小国，在政治上非常注重均衡各方利益；瑞士的七人联邦政府由五个政党的代表组成。而在美利坚合众国，两大政党正在激烈竞争总统的职位和争夺势力。

猛一听，甚至再仔细想一下，几乎都无法相信：美国和瑞士怎么可能是一对“姊妹共和国”？

在许多方面瑞士和美国都不在同一水平线上。

美国人塔里克·丹尼森(Tariq Dennison)在接受瑞士资讯SWI swissinfo.ch采访时说：”相较于一个拥有3.3亿人口的国家来说，一个800万人口的国家更不容易出现两极分化。“丹尼森是一名坚定的共和党人，现居瑞士。

美国从东海岸一直延伸到西海岸。瑞士的国土面积只有41300平方公里，仅相当于美国马萨诸塞州和康涅狄格州两个小州的总和。这两个国家有什么可比性呢？

这两个国家在启蒙运动的自由主义意识形态上却有着共同的渊源。在后来的历史进程中，两国也一直在相互影响。

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启蒙运动时期的类似理念

这两个国家对国和联邦的类似理解，都对他们的起源发挥了重要作用： 瑞士思想家，如日内瓦的让-雅克·布尔拉马奎(Jean-Jacques Burlamaqui)的思想在18世纪对美国制宪先驱们起到了很大的启迪作用。

而美国的议会制度在瑞士1848年建立联邦国家时也曾起着榜样的作用。1864年，成千上万名瑞士人联名对亚伯拉罕·林肯总统的逝世表示了哀悼，并向美国寄去了慰问品。

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这些传统观念至今仍发挥着作用。无论是在瑞士这个阿尔卑斯小国还是在美国，枪支的普及以及人们对武器的热衷依然不减当年，究其根源，是出自这样发一个理念-公民(曾经只有男性)应该拥有自卫的能力。

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美国的瑞士移民

但发挥作用不仅仅是这些传统观念。1700-2000年期间，约有46万瑞士人移民到了美国。他们将自己的传统和文化带到了那里，在这个广袤的新家园留下了自己的印记。

有些人还在美国历史上留下了自己的足迹。例如，阿尔伯特·加勒廷(Albert Gallatin)：美国任期最长的财政部长(1801年-1814年)，就是从日内瓦移民美国的瑞士人。还有精神病学家、后来的神秘主义者伊丽莎白·库伯勒-罗斯(Elisabeth Kübler-Ross)，她于1958年从苏黎世移居美国，并在那里提出了死亡的五阶段模式。

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瑞士社会主义者和合作社理念的先驱卡尔·比尔克利(Karl Bürkli)也是19世纪中期前往“新世界”碰运气的人之一。

他想在得克萨斯州的“留尼旺”社团创造一种新的、更好的人类共存形式的计划失败了。而他回到了苏黎世之后，在那里的政治舞台上崭露头角，成为全民公投、直接民主(以公民动议和公民复决为主要实现形式)的推动者。

直接民主的姊妹共和国

比尔克利在书中提出要促进直接民主的推广，这本书在美国获得了巨大成功。该书对1900年前后美国的一些运动产生了影响，推动了美国许多州的公民动议和全民公决的踊跃出现。

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如今美国和瑞士一样，是举行全民公决次数最多的国家，尽管美国的公投并不总是全国层面的。

日内瓦的政治学家朱利安·雅凯(Julien Jaquet)对一本名为”直接民主姊妹共和国的人民政治权力”的书进行了研究，他发现，在美国由于选区的战略性转移(即所谓的 “不公正选区划分”)以及国会议员与选民之间意识形态上的巨大鸿沟，举行公民投票的次数更高。

在接受瑞士资讯SWI swissinfo.ch采访时，雅凯还解释了如何通过不同的选举制度来阻止日益加剧的两极分化。有三个州将在总统选举的同时，投票决定是否采用这种制度，另外三个州已经采用了这种制度。

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瑞士和美国这对姊妹共和国还剩下什么共同之处？

中立的瑞士与奉行不干涉政策的美国之间的关系建立在共同的政治意识形态上。的确，美国甚至曾一度想让瑞士，或者更确切地说日内瓦市，能够出现在国际舞台上。

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这种情况在第一次世界大战后不久就发生了变化。尽管瑞士有时会代表美国的利益充当调停人(例如在伊朗的谈判工作)，但在上世纪外交政策的关键时期，两国之间更多的是以对峙的方式面对彼此。早在1941年，美国就要求瑞士对纳粹德国实施制裁；50年后，又爆发了围绕所谓“休眠资产”的丑闻。

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然而，从长远来看，这些紧张的气氛并不能破坏民主和民主的基本共鸣。

2024年9月底，瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)受美国国务卿安东尼·布林肯(Antony John Blinken)之邀，参加一个在纽约举行的活动时，还在讲话中提到了两国共同的历史：“从17世纪至今，我们两国一直在相互影响。我们是一对姐妹共和国……。”

今天瑞士人对美国的向往主要体现在民间活动中。在美国的一些社区，当人们用瑞士的传统欢庆狂欢节时，在瑞士伯尔尼高原的因特拉肯(Interlaken)的大卡车乡村节上，45000名狂野的美国西部迷欢聚一堂。

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与此同时，两国的民主制度正受到数字全球化的挑战： 在11月即将举行的总统大选之前，许多被加工的视频和信息到处流传，以至于美国20个州都不得不采取措施，并警告美国国土安全部防范人工智能干扰选举。瑞士因为经常举办全民公投而被视为特别容易受到人工智能操纵的国家。

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瑞士和美国曾经相互塑造，您认为这两国之间还可以继续相互学习吗？欢迎参与我们的讨论：

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(编译自德文：杨煦冬/gj)