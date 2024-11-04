欧洲安全与合作组织瑞士观察员见证美国大选紧张局势

如图所示，佛罗里达州等多州的投票工作已经启动。EPA/克里斯托巴尔·赫雷拉·乌拉什凯维奇。 CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

在选举氛围紧张、舞弊和欺诈指控频发的背景下，欧洲安全与合作组织(OSCE)向美国派遣了近250名国际观察员，其中包括来自提契诺州的瑞士专家萨沙·阿尔德里西(Sascha Alderisi)和国家议员让·吕克·阿多尔(Jean-Luc Addor)。这些观察员的使命是增强对选举过程的信任。他们将如何执行这一任务？

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“我于10月3日抵达美国，首站是华盛顿，那里我接受了初步的情况介绍。之后，我前往俄勒冈州的首府塞勒姆，现在则在伯恩斯。”在清晨的电话采访中，萨沙·阿尔德里西向我们详细说明了过去两周多的行程。“我与一名挪威同事一直在各地奔波，我们访问了多个县级选举办公室，与当地官员及民间社会组织进行了深入交流，并仔细检查了11月5日选举的准备工作。”

阿尔德里西是欧洲安全与合作组织(OSCE)选举观察团的一员。该观察团自1990年《新欧洲巴黎宪章》通过后成立，其核心任务是监督国际民主标准的执行，确保OSCE旗下57个成员国能够举行自由且公正的选举。随着柏林墙的倒塌和冷战的结束，东欧和中亚的许多国家开启了民主化转型。在此背景下，OSCE决定支持这些国家的民主化进程，旨在增强选民对选举机构的信任。

瑞士的参与 在1989年，瑞士历史上首次参与了选举观察工作，当时作为联合国纳米比亚特派团的一部分，瑞士派遣了专家参与其中。 随着冷战的落幕，众多新兴国家开始致力于构建民主体制，并通过自由公正的选举来赋予其政府合法性。瑞士期望通过伴随这一进程，为促进全球和平与民主做出贡献。 瑞士对民主进程的坚定支持，通过其每年参与欧洲安全与合作组织(OSCE)派遣的众多代表团得到充分展现，这些代表团肩负着监督全球选举和推动民主发展的重任。 来源：FDFA

阿尔德里西在瑞士提契诺州长大，拥有丰富的国际工作经验，此次并非他首次执行选举监督任务。自2008年起，他便成为瑞士专家小组的一员，监督过全球多地的选举，但美国大选尚属首次。阿尔德里西表示：“我们团队共有来自17个国家的64名观察员，其中包括6名瑞士人，他们被分成两个专家小组，分别负责监督两个州的选举。

萨沙·阿尔德里西(Sascha Alderisi右)和他的挪威同事汉斯·克里斯滕·克纳韦尔斯鲁德(Hans Christen Knaevelsrud)在俄勒冈州峡谷市的一个投放箱前。 Sascha Alderisi

我与团队中的另一名成员共同负责跟踪俄勒冈州和华盛顿州的选举进程。” 他进一步解释，选举和观察的权限由各州法律决定，例如田纳西州和其他17个州禁止国际观察员在场，而加利福尼亚州、密苏里州或内布拉斯加州等州则允许国际观察员参与。”

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“我不是警察”

萨沙·阿尔德里西担任选举 “长期观察员”的职责，他将在未来大约一个月的时间里，全程监督选举的各个阶段：从选举前的准备工作，到投票日的执行，再到选举结束后的后续事宜。在当前的政治氛围中，这项工作显得尤为关键，特别是在唐纳德·特朗普在2020年总统大选中对选举舞弊和操纵提出指控之后，今年类似的争议有可能再次发生。

阿尔德里西阐明了自己的角色：“作为一名技术专家，我的任务是监察当地立法框架的实施。我会记录下我所见证的一切，但不会介入选举的实际操作。我并非执法者。尽管如此，我将编制一份报告，其中将包含我的观察结果、任何可能的违规行为，以及我提出的建议。”

选举观察 一月份，联邦外交部根据相关国家政治和安全局势等标准，决定瑞士将参加哪些选举观察团。 从专家库中挑选出来的观察员在首次执行任务前要接受为期一周的培训。 合作组织(欧洲联盟、欧洲安全与合作组织和美洲国家组织)将计划执行的任务通知瑞士专家库，具体说明部署国家、所需语言、期限和安全条件。 在包括签证、航班和情况介绍在内的后勤准备工作结束后，长期观察员首先启程，短期观察员随后在6-8周后启程。任务结束后，选举专家将在一份报告中总结他们的观察结果，并提交给联邦民主与发展论坛。 资料来源： FDFA外部链接

在2024年10月23日，民主制度和人权办公室(ODIHR/OOSCE)发布了其首份临时报告。该报告不仅概述了考察团的目标和遵循的选举程序规则，还特别强调了包括媒体报道在内的几个关键议题。

专家们对于国内外行为者散布虚假信息的行为表示了深切的担忧。报告中指出：“这场竞选活动明显呈现出两极分化态势，充斥着攻击性和对抗性言论、人身攻击以及煽动性语言。”此外，报告还详细介绍了解决选举争议的法律框架，并强调了候选人、政党及其附属组织提出的众多法律诉讼，特别是那些涉及选民资格和选民登记程序的案件。

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180 名欧洲安全与合作组织成员执行任务

选举监督团的任务由欧洲安全与合作组织民主制度和人权办公室(ODIHR)负责协调。在本次美国大选中，不设置短期观察员，通常只在11月5日选举前夕派出观察员，以监督投票流程和计票情况。然而，欧洲安全与合作组织议会大会-一个汇聚了320多名议员的对话与合作平台-将有约180名成员参与选举监督工作。

瑞士代表团的国会议员，来自瑞士人民党的让·吕克·阿多尔(Jean-Luc Addor)，将负责监督投票工作。他说道：“我计划在11月1日动身前往美国，第二天在华盛顿参加情况说明会。”这位在2020年大选中支持特朗普的政治家解释说，“我将与15名其他议员一同前往，并与联邦议院的一位同事搭档，共同监督内华达州的投票过程，内华达州是美国关键的摇摆州之一。”

让·吕克·阿多尔(Jean-Luc Addor)议员将在内华达州监督总统大选的投票情况。 Keystone / Anthony Anex

作为议员的让·吕克·阿多尔，来自瓦莱州的锡永，自2023年12月本届议会任期开始之初，便成为了瑞士代表团的一员，参与欧洲安全与合作组织议会大会的工作。此次，他将首次以选举观察员的身份执行任务。阿多尔回忆道：“我们的关注焦点自然是11月5日的投票日。”他描述这将是充满紧张气氛的一天，从清晨开始直至傍晚投票站关闭。

作为一名职业律师，阿多尔的任务是走访尽可能多的投票站，检查是否配备有足够的工作人员以及选民是否能够自由无阻地进行投票。任务结束后，这位国家顾问将把他的观察结果汇报给欧洲安全与合作组织驻华盛顿代表团的核心小组。

欧洲安全与合作组织：一个在美国鲜为人知的机构

阿多尔指出：“这次选举不仅对美国，而且对整个世界都具有重大的利害关系。”选举结果将塑造未来几年的国际政策方向，并对美国在乌克兰战争、中东冲突以及对北约承诺等问题上的立场产生影响。这位瑞士人民党的国会委员回忆起四年前的投票情景，当时唐纳德·特朗普(Donald Trump)不接受选举结果，并对选举舞弊和腐败提出质疑。

“欧洲安全与合作组织观察员的存在有助于增强公众的信心和提升选举的可信度，”阿多尔表示。“我们并非国际权力机构，也无权决定选举的有效性，毕竟欧洲安全与合作组织在美国并不广为人知。最终，将由美国人民来评判选举结果的合法性。”监督投票的不仅限于国际专家，实际上，来自民间社会、政党或学术界的国内观察员也在密切关注这一进程。

欧洲安全与合作组织(OSCE)议会代表团计划在2024年11月6日公布其初步报告，并与民主制度和人权办公室(ODIHR)共同举行新闻发布会，以此作为他们任务的圆满结束。届时，两个代表团的团长-匈牙利专家塔马什·梅策里奇(Tamás Meszerics)，领导ODIHR代表团，以及芬兰议员皮娅·考马(Pia Kauma)-将对选举进行初步评估。

萨沙·阿尔德里西解释道：“几个月后，欧洲安全与合作组织将发布关于美国大选的最终报告。”该报告将包含对所有选举阶段的全面分析以及对改进选举进程的建议。对于阿尔德里西这位提契诺州的代表而言，他的选举观察员任务将在11月10日画上句号，届时他将结束一个多月的美国之行，返回家乡。

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（编辑：Daniele Mariani及Benjamin von Wyl，编译自意大利文：中文编辑部/xy)