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瑞士前内政部长当选欧洲委员会秘书长

贝尔塞在欧洲委员会秘书长选举的第二轮投票中胜出。
贝尔塞在欧洲委员会秘书长选举的第二轮投票中胜出。 Keystone / Anthony Anex

瑞士前内政部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)被欧洲委员会的议员大会选举为该组织的新任秘书长。

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Keystone-SDA

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6月25日，贝尔塞在斯特拉斯堡欧洲委员会议会大厅中举行的第二轮秘书长选举投票中以114票胜出。 他将于今年9月上任，成为首位担任欧洲委员会秘书长的瑞士人。

欧洲委员会是“人权、民主和法治国的守护者”。欧洲委员会成立于第二次世界大战后的1949年，其使命是在欧洲建立持久的和平。

所有自认为民主的欧洲国家都可以加入欧洲委员会。因为组织范畴广泛，阿塞拜疆等专制国家也是其成员国。然而2024年初，阿塞拜疆代表团被欧洲委员会排除在外，至少一年时间。2022年，白俄罗斯、梵蒂冈和俄罗斯被取消成员资格，至今没有恢复。上述国家也是少有的几个非欧洲委员会成员国的欧洲国家。

46个成员国还共同签署了《欧洲人权公约》(CEDH)。作为一个超国家法院，欧洲人权法院确保该公约得到实施。欧洲委员会成员国及其法院必须执行欧洲人权法院的裁决。而成员国居民可向欧洲人权法院提出关乎人权的申诉。

欧洲委员会部长理事会汇集了46个成员国的政府代表，后者通常是各国大使。所有成员国都派议员代表参加议会大会。选举观察是该机构监督工作的重要组成部分。

另外两名候选人-爱沙尼亚人Indrek Saar和比利时人Didier Reynders分别获得85票和46票。此轮投票共录有245张有效选票。

贝尔塞在当选后发表简短讲话，感谢瑞士的支持，同时强调了民主、人权和法治的重要性。

贝尔塞将成为欧洲委员会第15任秘书长。在他9月18日就职之前，现任秘书长、克罗地亚人Marija Pejcinovic Buric仍将继续担任秘书长职务。

作为欧洲委员会秘书长，贝尔塞将领导欧洲委员会秘书处的运作。据瑞士联邦外交部的数字，该秘书处约雇有1800名员工。贝尔塞将与欧洲委员会的部长委员会、议会大会和欧洲人权法院等各机构密切合作。

此外，贝尔塞将负责欧洲委员会的预算工作。该机构2024年的预算总额接近6.25亿欧元。贝尔塞还将在欧洲委员会与其他国际机构的往来中发挥代表性的作用。

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