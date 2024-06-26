瑞士前内政部长当选欧洲委员会秘书长

欧洲委员会是“人权、民主和法治国的守护者”。欧洲委员会成立于第二次世界大战后的1949年，其使命是在欧洲建立持久的和平。

所有自认为民主的欧洲国家都可以加入欧洲委员会。因为组织范畴广泛，阿塞拜疆等专制国家也是其成员国。然而2024年初，阿塞拜疆代表团被欧洲委员会排除在外，至少一年时间。2022年，白俄罗斯、梵蒂冈和俄罗斯被取消成员资格，至今没有恢复。上述国家也是少有的几个非欧洲委员会成员国的欧洲国家。

46个成员国还共同签署了《欧洲人权公约》(CEDH)。作为一个超国家法院，欧洲人权法院确保该公约得到实施。欧洲委员会成员国及其法院必须执行欧洲人权法院的裁决。而成员国居民可向欧洲人权法院提出关乎人权的申诉。

欧洲委员会部长理事会汇集了46个成员国的政府代表，后者通常是各国大使。所有成员国都派议员代表参加议会大会。选举观察是该机构监督工作的重要组成部分。