此内容发布于2020年1月14日 下午2:31

罗杰·费德勒即将出战于1月20日至2月2日举行的澳网公开赛。

(Keystone)

面对包括格蕾塔·桑伯格(Greta Thunberg)在内的诸多气候变化活动家的批判，瑞士“网坛一哥”罗杰·费德勒(Roger Federer)日前宣布，他将于本周三(1月15日)为澳大利森林大火的受害者提供一笔个人捐款。



“如果我们能够提供帮助，那么这无疑会是在澳大利亚身陷难以置信的困境时，展现我们团结一致、相互扶持的契机，”这位即将出战澳网公开赛、现世界排名第三的网坛明星，在本周一(1月13日)墨尔本举办的赛事宣传会上如是说。



近日，费德勒受到包括瑞典“环保少女”格蕾塔·桑伯格在内的多名环保主义者严词谴责。起因在于，由费德勒担任国际形象大使的瑞士信贷集团(Credit Suisse)近年来斥巨资投资化石燃料公司(英)外部链接，间接影响到了生态环境，据此，在诸多环保主义者看来，作为该集团形象大使的费德勒负有不可推卸的责任。



作为对环保主义者针对自身与瑞士信贷“亲密关系”批判的回应，费德勒表示，他“非常感谢这些年轻的环保主义者来督促我们审视自己的行为”。



“自2016年迄今，瑞士信贷为那些寻求新的化石燃料矿床的公司提供的投资，已高达570亿美元，此举与#气候行动(#ClimateAction)完全背道而驰。罗杰·费德勒，你对此认同吗？”国际环保组织350.org在转推瑞典青年环保主义人士格蕾塔·桑伯格的一条推文时质问道。



费德勒在一份公开声明中这样回应道：“我很感谢这些人提醒我作为个人、运动员和企业家都应该负有的责任。我将致力于通过利用我的身份，就重要事务与赞助商进行对话。”



澳大利亚正被数十年来最严重的野火所吞噬。

(Keystone)

Keystone-SDA/swissinfo,ch/ds

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