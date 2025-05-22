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气候解决方案

瑞士大型地下货运物流项目


地下货运物流项目(Cargo sous terrain)是一个由私人出资、预计耗资数十亿瑞郎的大型工程，计划建设覆盖全国的地下隧道系统，用于运输货物。这个筹划多年的雄心项目，近期热度有所减退。我们的短视频将简要介绍该项目的最新进展。

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我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。 我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。

我是一名气候和科技记者，关注气候变化对日常生活的影响以及科学解决方案。 我出生于伦敦，拥有瑞士和英国双国籍。学习现代语言和翻译后，我接受了新闻培训，并于2006年加入瑞士资讯。我的工作语言包括英语、德语、法语和西班牙语。

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项目原计划于明年开工建设，首段线路连接哈尔金根(Harkingen)与苏黎世，预计2031年投入运行。但如今项目并未按部就班地推进，已面临延期。

点击下方报道，查看更多有关这一瑞士大型地下货运物流项目的背景信息：

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(编辑：Edited Veronica De Vore)

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