瑞士大型地下货运物流项目

地下货运物流项目(Cargo sous terrain)是一个由私人出资、预计耗资数十亿瑞郎的大型工程，计划建设覆盖全国的地下隧道系统，用于运输货物。这个筹划多年的雄心项目，近期热度有所减退。我们的短视频将简要介绍该项目的最新进展。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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项目原计划于明年开工建设，首段线路连接哈尔金根(Harkingen)与苏黎世，预计2031年投入运行。但如今项目并未按部就班地推进，已面临延期。
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地下货运物流项目(Cargo sous terrain)，或曰“地下货物运输”解决方案，是一项旨在有效缓解现有道路及其他基础设施货运压力的未来创新式瑞士货物运输项目。
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(编辑：Edited Veronica De Vore)
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