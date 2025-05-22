瑞士大型地下货运物流项目



地下货运物流项目(Cargo sous terrain)是一个由私人出资、预计耗资数十亿瑞郎的大型工程，计划建设覆盖全国的地下隧道系统，用于运输货物。这个筹划多年的雄心项目，近期热度有所减退。我们的短视频将简要介绍该项目的最新进展。

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项目原计划于明年开工建设，首段线路连接哈尔金根(Harkingen)与苏黎世，预计2031年投入运行。但如今项目并未按部就班地推进，已面临延期。

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(编辑：Edited Veronica De Vore)