气旋肆虐法国马约特岛 恐有数百人罹难

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（法新社留尼旺岛圣丹尼15日电） 气旋奇多（Cyclone Chido）横扫法国印度洋海外属地马约特岛（Mayotte），地方当局今天表示，可能的罹难人数「肯定有好几百人」，不过破坏已达到难以准确计算总数的程度。

当局正紧急派出搜救人员、提供救援物资，从空中或是走海路前往当地，但因机场受损、电力中断，相关工作可能遭到耽搁。马约特岛甚至连干净饮水都长期欠缺。

安全机构消息人士稍早告诉法新社，证实有14人命丧气旋奇多侵袭。

马约特省省长比安维尔（Francois-Xavier Bieuville）告诉电视台Mayotte La 1ere：「我认为肯定会有数百人（罹难），也许会将近1000人或甚至数千人。」

由于当地居民以穆斯林为主，他们有于24小时内埋葬死者的习俗，他表示，「获致最终总数会非常困难」。

马约特岛首府马穆楚（Mamoudzou）市长苏迈拉（Ambdilwahedou Soumaila）稍早告诉法新社，有9人性命垂危住院，另有246人重伤。

他说，医院和学校都遭到侵袭、房屋被彻底破坏，强调这场风暴「什么也不放过」。

气旋奇多昨天挟带时速至少226公里的阵风朝距离非洲东部莫三比克约500公里的马约特岛逼近时，当局下令对32万居民进行封城。

电线杆和树木被连根拔起，当地至少1/3人口栖身简易建筑中，铁皮屋顶和四壁都被刮走。

知情人士告诉法新社，遭到封城的居民在很大程度上停水停电，他们的处境现在才逐渐传出。

一位居民告诉法新社，设法穿越主岛时得自行清理受阻道路，所见景况「犹如世界末日」。