沙乌地电视台称哈玛斯「恐怖分子」 伊拉克群众抗议

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（法新社开罗20日电） 数百名伊拉克民众昨天冲撞并袭击一家沙乌地阿拉伯电视台驻当地的办公室，这群民众气愤的抗议该电视台播报新闻时，将哈玛斯领导人称为「恐怖份子」。

伊拉克内政部一位匿名消息人士告诉法新社记者说，示威者在昨天早上袭击大楼后，破坏了电子设备和电脑，并放火焚烧部分建物。火势已在稍后被扑灭，人群也被警察驱散。

法新社报导称，这群示威民众对于中东卫星电视网先前播报新闻时，将巴勒斯坦伊斯兰主义武装组织「哈玛斯」（HAMAS）领袖称为「恐怖分子」，感到强烈不满。

埃及媒体「金字塔报」（Al Ahram）报导，沙乌地阿拉伯电视台「中东卫星电视网」（Middle East Broadcasting Center Group，MBC）位于伊拉克首都巴格达的办公室19日遭到一群示威者冲撞，还放火焚烧该电视台大楼，示威民众人数约为400至500人。

金字塔报称，中东卫星电视网在17日播报新闻时，将当天在加萨丧生于以色列攻击中的哈玛斯领袖辛瓦（Yahya Sinwar）称为「恐怖主义的新面孔」。

哈玛斯随即发表声明谴责中东卫星电视网，并表示：「过去一年多来，犹太复国主义实体及其军队对我们巴勒斯坦人民，进行种族灭绝行为和恐怖主义侵略；而此电视台（MBC）却以黑暗煽动性方式报导我们的抵抗行动，将巴勒斯坦人对侵门踏户者的抵抗称为恐怖主义。」

哈玛斯要求中东卫星电视网，从平台上删除该篇报导并道歉。

另外，沙乌地阿拉伯媒体监管总局19日傍晚指出，正对一家电视台进行调查，因其发布违反沙乌地阿拉伯媒体法的新闻报导；但监管总局并未在声明中公布该电视台名称。

中东卫星电视网是中东北非地区最大的综合性媒体集团，由沙乌地阿拉伯媒体商于1991年成立于伦敦，经营19个以上卫星电视频道，2002年将总部迁至阿联第一大商业城市杜拜，再于2022年迁至沙乌地阿拉伯首都利雅德。

哈玛斯原是巴勒斯坦一个带宗教性（伊斯兰教）的政治组织，在以加萨走廊为主的被占领区内掌管加萨政府，也对以色列自1967年开始的占领和控制行为，持续组织和策划示威和武装袭击等反抗行动，因此被以色列和以美国为主的西方国家称为「恐怖组织」，其组织成员则被称为「恐怖分子」。