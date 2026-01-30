泄漏报税资料 川普告美国税局求偿100亿美元

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天对美国国税局（IRS）提起诉讼，针对据称报税表遭外泄事件求偿100亿美元（约新台币3166亿元），声称这对他的事业造成损害。

这起诉讼是由川普以个人身分与他的两个儿子艾瑞克（Eric）和小唐纳（Donald Jr.）以及家族企业「川普集团」（The Trump Organization）共同提出。诉状指出，国税局与财政部「有责任维护与保护原告保密的纳税申报表」。

川普的报税资料曾在他首任任期内引发诸多揣测，因为他打破惯例，在作为候选人时拒绝公开税单。

根据诉状，这些税务文件是在2019年5月到2020年9月间，由前国税局职员利特尔约翰（Charles “Chaz” Littlejohn）泄漏给媒体。

诉状指出：「被告导致原告名誉与财务受损、公开蒙羞、不公平地损害其商业声誉、以不实形象误导大众认知，并对川普总统与其他原告的公众形象造成负面影响。」这起诉讼是在迈阿密联邦法院提出。

利特尔约翰于2023年承认泄漏川普的报税资料，目前正在服5年徒刑。

「纽约时报」2020年9月报导，曾多次拒绝公开纳税申报表的川普，仅于2016年与2017年缴纳750美元（约新台币2万3748元）的联邦所得税，过去15年中有10年都未缴纳税款。

这并非川普首度对他领导的联邦政府提起法律诉讼。纽时报导，川普曾就对他不当处理机密文件与企图推翻2020年选举结果而发起的调查，向美国司法部求偿2亿3000万美元。