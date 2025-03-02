法国和英国提议在乌克兰停火一个月

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（法新社巴黎2日电） 法国总统马克宏今天表示，在英国伦敦针对乌克兰危机展开会谈后，法国和英国提议在乌克兰进行「空中、海上和针对能源基础设施」休战一个月。

马克宏（Emmanuel Macron）接受「费加洛报」（Le Figaro）访问时指出，这样的休战至少初期不会包括地面战斗。

他说，由于前线面积广大，当地的问题在于很难查证确认停火得到遵守。马克宏同时表示，维和部队以后才会进行部署。他说：「未来数周乌克兰土地上不会有欧洲部队。」

他还建议，欧洲国家应该将国防开支提高到国内生产毛额（GDP）3.0%到3.5%，以就华府改变其优先重点作出回应。马克宏说：「3年以来，俄方已在国防上投入国内生产毛额的10%，所以我们必须为下一步会怎么样作准备。」

他另外在接受义大利「页报」（Il Foglio）访问时指出，欧洲需要「强大的」义大利帮助解决乌克兰冲突。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在危机会谈中排除义大利对驻乌克兰维和部队作出贡献的可能性，强调那「绝不会提上议程」。

马克宏说：「我们需要义大利、与法国并肩合作的强大义大利，在各伟大国家协同一致之下。」