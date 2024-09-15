法国强暴案受害妇女毕立可 成为女权代表人物

afp_tickers

3 分钟

（法新社马赛15日电） 71岁的吉赛尔．毕立可每天昂首阔步走入法院参与庭审，这位因前夫策划对她下药以供数十名陌生人性侵长达十年的女性，已成为女权主义代表人物，她并表示施虐者应该感到羞耻。

顶着红棕色鲍伯头发型和深色墨镜作为个人特色的吉赛尔．毕立可（Gisele Pelicot），现已成为对抗用药实施性虐待的精神领袖。

吉赛尔．毕立可日前在法庭上表示，调查人员2020年11月向她展示由她丈夫多明尼克．毕立可（Dominique Pelicot）秘密策划与拍摄长达10年性侵她的照片与影片后，她的世界随之崩溃。

但她决定不再隐瞒，并要求自2日起对前夫和50名同案被告的庭审向社会大众公开，正如她透过其中一名辩护律师所说的，应该感到羞愧的人是被指控的施虐者、不是她。

她的辩护律师巴伯诺（Stephane Babonneau）在庭审开始时表示，「这个意思是说…羞耻的立场需改变」。

数以千计民众昨天在法国各地发起示威抗议，声援吉赛尔．毕立可，并且要求停止强暴行为。

在南部城市马赛（Marseille）的集会中，一幅手绘海报写着「吉赛尔为所有人（站出来），所有人力挺吉赛尔」。

吉赛尔．毕立可5日告诉媒体，「我必须战斗至最后一刻」，这是她在为期4个月庭审的头几日在法庭外唯一一次公开发言。

这些性侵案发生在2011年7月至2020年10月间，主要是在毕立可夫妇位于马赞（Mazan）的家中。

如果罪名成立，大多数嫌疑人将因加重性侵罪面临最高20年监禁。目前51名被告已有18人遭监禁，包括吉赛尔．毕立可的前夫；另外32名被告是以自由人身分出席庭讯。

仍未落网的最后1名嫌疑人将进行缺席审判，庭讯预计持续4个月，直到12月20日为止。