法国总理巴尼耶主张 制定更严格移民政策

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（法新社巴黎1日电） 法国总理巴尼耶（Michel Barnier）今天向国会阐述政府的优先事项时表示，法国需要更严格的移民和融合政策。

这位保守派总理欲收紧移民政策和边境管制的计画，象徵今年夏天的国会选举形成无任何党派过半的悬峙国会（hung parliament）后，法国政坛开始右倾。

现年73岁的巴尼耶在法国国会下议院国民议会（National Assembly）表示：「我们对移民政策的管控不再令人满意。因此，我们实现融合目标的方式，也不再让人满意。」

法国有欢迎难民和移民的悠久传统，但寻求庇护者人数增加、平价住房长期短缺以及生活成本危机，都加剧了社会紧张局势。

巴尼耶在国会发表谈话时矢言会对人口贩子「毫不留情」，他说这些人「利用痛苦和绝望」鼓励移民非法穿越英吉利海峡和地中海。

巴尼耶还说：「我们也希望加强管控我国边境。」他举德国为例，德国最近加强边境管控，以因应几起可疑的伊斯兰攻击事件。

他说：「只要有必要，法国将依据欧洲规范和德国才刚实施的措施，继续在自己的边境重建管控。」

巴尼耶表示，透过采取更严厉的政策，法国将能够「以适当且有尊严的方式，让我们选择欢迎的人融入我国」。