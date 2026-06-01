法国联手伙伴国家 扣押俄影子舰队油轮

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（法新社巴黎1日电） 法国政府今天表示，一艘疑似属于俄罗斯的油轮昨天在大西洋遭到扣押。这是最新一起针对俄国利用「影子舰队」（Shadow Fleet）来规避国际制裁所采取的查缉行动。

俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，数个西方国家已对数百艘「影子舰队」船只祭出制裁。受到欧盟制裁、被认为属于俄罗斯「影子舰队」的船只有近600艘。俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）谴责各国查扣与俄罗斯相关船只是「海盗行径」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，这艘名为「塔戈尔号」（Tagor）的油轮昨天上午在法国、英国和其他伙伴国的协助下，于国际海域上被扣押。法国当局指出，这艘船是从俄罗斯西北部的莫曼斯克（Murmansk）启航。

马克宏说：「这些不遵守最基本航行规范的船只，也对环境及所有人的安全构成威胁。」他同步发布一段这次查扣行动的影片，画面显示突击队员从直升机垂降至俄国油轮上。

他指出：「船舶规避国际制裁、违反海洋法，并为俄罗斯持续4年多对乌克兰的战争提供资金，这是不可接受的。」

法国大西洋海事局表示，这起扣押行动发生在不列塔尼（Brittany）以西外海超过740公里处。

海事局发言人指出，这艘油轮冒用喀麦隆的国旗，原定驶向非洲国家喀麦隆西部的滨海城市林贝（Limbe）。

海事局指出：「审查相关文件后，确认对该船所悬挂国旗合法性的怀疑属实。」船上共有23名船员，目前油轮正由法国海军护送前往指定地点，以便进一步检查。