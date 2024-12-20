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法新社2024年5大关键人物 AI教父黄仁勋入列

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（法新社巴黎20日电） 法新社今天公布2024年5大关键人物，当中包括辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋，原因是这家半导体大厂研发的晶片使得人工智慧（AI）大跃进。

在2024年因AI引发的兴奋与焦虑中，一家AI晶片巨擘脱颖而出，那就是由执行长黄仁勋领导的辉达。

由于AI蓬勃发展，不断激励美国华尔街股市，辉达超越苹果公司（Apple）成为全球市值最高的上市公司。

现年61岁出生于台湾的黄仁勋，一袭招牌黑夹克塑造了他的独特形象，他于30年前创办辉达，而运算能力胜过传统微处理器的晶片，也就是图形处理器或显示卡，则是辉达获致最新成功的理由。

辉达起初研发图形处理器或显示卡，目的是为了改善电玩的画质，不过黄仁勋创办的公司发现，这项技术非常适合开发，构成生成AI的大型语言模式。

其他获选法新社2024年5大关键人物还包括，公开指控性侵犯，获得全球领袖和支持者力挺的吉赛尔．毕立可（Gisele Pelicot）；已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）的遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）。

助西班牙击败法国晋欧国杯冠军战的16岁足球金童亚马尔（Lamine Yamal）；第6张热门专辑名称brat获选为年度代表字的英国歌手酷娃恰莉（Charli XCX）。

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