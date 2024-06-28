法极右翼质疑马克宏军事统帅角色

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（法新社巴黎27日电） 法国将于本月30日举办国会改选。在长期领导极右派的玛琳．雷朋（Marine Le Pen）质疑总统马克宏的军事统帅角色后，马克宏的支持者与极右翼之间的紧张关系加剧。

马克宏（Emmanuel Macron）在本月9日欧洲议会选举中惨败给极右翼「国民联盟」（RN）后，宣布提前举办选举，当时他希望给选民一个严肃的选择：法国的未来是否要交给极右派。

「国民联盟」有望赢得这次大选，且可能在与马克宏的紧张「共治」中首次获得总理职位。

28岁的「国民联盟」主席巴德拉（Jordan Bardella）有机会以总理身分领导政府。

但巴德拉坚称，只有在他的政党于7月7日第2轮投票后赢得国会下议院「国民议会」（National Assembly）577席的绝对多数时，他才会这样做。

玛琳．雷朋对「电讯报」（Telegramme）表示，马克宏的军事统帅头衔仅是「荣誉性质，因为掌握财政大权的是总理」。 法国总理艾塔尔（Gabriel Attal）在电视辩论中说，玛琳．雷朋已发出「明确讯息」，表明如果「国民联盟」赢得选举，「总理和总统之间将为谁才是军事统帅而出现争议…这对法国安全来说是很严肃的讯息」。

玛琳．雷朋先前3度问鼎艾里赛宫受挫，她可能感觉这是她最有可能入主总统府的一个机会。她的反对者长期以来指责她与俄罗斯的克里姆林宫关系友好。

距离国会改选第1轮投票还有3天，马克宏的中间派联盟正奋力收复失地。民调显示，他的阵营目前处于第3，落后于「国民联盟」和左翼联盟「新人民阵线」（New Popular Front）。

马克宏坚持，无论哪个政党在即将到来的大选中获胜，他都会做完剩下的第2个任期到2027年。

马克宏的朋友和敌人至今仍然难以理解他为何要在欧洲议会大选惨败后，解散下议院、举行改选。 法国「世界报」（Le Monde）发表的民调机构「易普索」（Ipsos）调查预估，「国民联盟」将赢得36%的选票，「新人民阵线」赢得29%，马克宏的联盟仅有19.5%。