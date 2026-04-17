法立法简化归还殖民文物程序 国内极左、极右翼立场分歧

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎16日电） 法国国会通过一项法案，目的在简化1815年到1972年间所掠夺艺品与文物归还原属国的程序。

法国目前仍持有数万件来自其殖民帝国掠夺而来的艺品与其他珍贵文物。这项归还文物的法案草案，于13日晚间在下议院国民议会一致通过，上议院则早在今年1月就一致通过法案。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）已将归还文化财产列为政治承诺，并在承认法国过去于非洲的殖民暴行方面，采取比前几任总统更进一步的行动。

马克宏于2017年就任后不久，在访问布吉纳法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）时誓言，法国绝不会再干预其前殖民地事务，并承诺在5年内促成非洲文化遗产的归还。

13日通过的这项法案意在精简作业流程，特别针对1815 年至1972年间取得的资产。

欧洲前殖民列强近年逐步推动归还部分在帝国扩张时期取得的艺术品，但法国现行法律形成阻碍，规定国家收藏中的每一件物品都必须逐件表决处理。

法国目前收到大量的归还要求，其中包括来自阿尔及利亚、马利和贝南等国的申请。

2025年，法国国会批准将一面于1916年自埃布里耶族（Ebrie）取得的「会说话的鼓」（talking drum）归还象牙海岸，这件文物已回到原属地。

这项法案在法国引发政治角力。极左翼的不屈法国（LFI）主张应扩大其适用范围；极右翼国民联盟（National Rally）则希望将殖民时期艺品的归还对象，限缩于与法国维持「友好」关系的国家。

西非近年爆发一系列政变，使这片早年曾为法国殖民的大地陆续出现多个对法国持敌意的军政府。

法国2023年通过两项所谓架构法，专门处理两类物件的归还：一类是二战期间自犹太家庭掠夺的财物，另一类则是将公共收藏中的人类遗骸送返原属地。