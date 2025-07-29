法重申两国方案是以巴唯一解方 吁承认巴勒斯坦国

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约联合国总部28日电） 法国外交部长巴霍今天在与沙乌地阿拉伯共同主持的联合国会议上表示，以色列和巴勒斯坦冲突除「两国方案」外别无选择；不过这场会议遭以色列抵制，美国也斥为噱头。

巴霍（Jean-Noel Barrot）在为期3天的会议揭幕时表示：「只有政治性的两国解决方案才能满足以色列人和巴勒斯坦人活在和平与安全之下的合理愿望。我们别无选择。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）数天前宣布，他将于今年9月正式承认巴勒斯坦的国家地位；此言引发以色列与美国的强烈抗议。

巴霍说，其他西方国家也将在会议期间表明承认巴勒斯坦国的意愿，但他并未说明哪些国家将这样做。

巴勒斯坦自治政府总理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）在会议开始时说，「所有国家都有责任立即行动」，呼吁国际协助巴勒斯坦建国。

他恳请全球承认巴勒斯坦的国家地位，随后要求巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）交出加萨走廊（Gaza Strip）控制权和武器，作为终结以哈战争协议的一环。

法国希望英国跟进承认巴勒斯坦国。逾200名英国国会议员本月25日表态支持，但首相施凯尔（Keir Starmer）说，承认巴勒斯坦国「必须涵盖在更广泛的计画内」。

根据法新社资料库，联合国193个成员国中，目前至少有142国承认巴勒斯坦国。

1947年，联合国大会通过决议，将当时由英国托管的巴勒斯坦分割成犹太国家和阿拉伯国家。以色列随后于1948年建国。

数十年来，多数联合国成员国都支持两国方案，即以色列和巴勒斯坦国共存。

然而，以色列与哈玛斯的战争已延烧逾21个月，加上以色列在约旦河西岸持续扩张屯垦区，以国官员还宣布并吞占领区的计画，有些人担心，从地理上来看，巴勒斯坦国已无立足之地。