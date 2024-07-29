法高铁攻击案传逮捕1极左派男嫌 又有电信设施被破坏

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（法新社巴黎29日电） 法国警方消息人士今天透露，针对26日巴黎奥运开幕当天法国铁路网遭攻击瘫痪事件，当局已在法国北部逮捕一名极端左派人士嫌犯。今天又传出法国多地有电信设施遭人破坏。

26日破晓前有不明人士在法国3个不同地区攻击铁路设施，锁定破坏法国高速铁路网，造成高铁交通连续数日陷入混乱。不过交通部长维尔格利特（Patrice Vergriete）表示，今天上午所有交通已恢复正常。

内政部长达马南（Gerald Darmanin）今天稍早告诉法国第2电视台（France 2），当局正在追查这起事件是否与极端左翼运动有关，并已确认数名可能犯案者的身分。

要求身分保密的消息人士透露，法国当局已在一个属于法国国家铁路公司（SNCF）的场所逮捕一名男嫌，他是一个极端左派运动的一员，并握有能接触到SNCF技术设施的钥匙、犯案工具及与极端左派有关的图书。

根据消息人士说法，这名男子昨天被拘留在诺曼第大区（Normandy）市镇瓦塞尔（Oissel），等待移送到大区主要城市卢恩（Rouen）接受侦讯。

法国警方今天则表示，境内6个地区有电信公司的光纤线路遭到「蓄意破坏」，受害不只一家电信商；但首都巴黎未受影响。

针对高铁网遭破坏案，维尔格利特今天告诉法国RTL电台，经过铁路工程师不眠不休的抢修，终于让高铁交通恢复正常，这场攻击造成的财务损失「非常可能」高达数以百万计欧元，其中包括商业损失和修复成本。

当时在法国西部、北部和东部地区，3条法国高铁TGV主要线路受到攻击，沿铁轨安装、用于向驾驶员传输安全资讯的光纤缆线遭到切断及纵火。