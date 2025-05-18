The Swiss voice in the world since 1935
登录

波兰总统大选恐难分轩轾 着眼6/1第二轮决选

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华沙18日电） 波兰今天举行总统大选，这场难分胜负的选举将决定中间派政府的未来，以及堕胎权和LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）的权利。

民调显示，亲欧洲联盟（EU）的华沙市长佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）预计将获得30%选票，领先于民族主义历史学家、法律与正义党（PiS）候选人纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）的25%。

这情况会让两位候选人进入6月1日的决选；此时欧洲正处于特别紧张时刻：俄罗斯入侵乌克兰的战争迟迟未能结束、极右翼民粹主义者继续崛起，而波兰与华府的关系也面临压力。

投票所于今天上午7时开始投票，将在晚上9时关闭，届时会公布出口民调结果。共有13名候选人，最终结果预计明天才会公布。

前欧盟理事会主席、现任波兰总理图斯克（Donald Tusk）领导的联合政府2023年上台以来，政府主要举措一直受到民族主义总统杜达（Andrzej Duda）的否决。

一些波兰人希望僵局赶快结束。

这次选举的关键可能在于，民调中位居第3的极右翼候选人门岑（Slawomir Mentzen）的选民，是否会在第2轮投票时投给纳夫罗茨基。门岑的支持率约12%。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团