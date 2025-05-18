波兰总统大选恐难分轩轾 着眼6/1第二轮决选

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（法新社华沙18日电） 波兰今天举行总统大选，这场难分胜负的选举将决定中间派政府的未来，以及堕胎权和LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）的权利。

民调显示，亲欧洲联盟（EU）的华沙市长佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）预计将获得30%选票，领先于民族主义历史学家、法律与正义党（PiS）候选人纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）的25%。

这情况会让两位候选人进入6月1日的决选；此时欧洲正处于特别紧张时刻：俄罗斯入侵乌克兰的战争迟迟未能结束、极右翼民粹主义者继续崛起，而波兰与华府的关系也面临压力。

投票所于今天上午7时开始投票，将在晚上9时关闭，届时会公布出口民调结果。共有13名候选人，最终结果预计明天才会公布。

前欧盟理事会主席、现任波兰总理图斯克（Donald Tusk）领导的联合政府2023年上台以来，政府主要举措一直受到民族主义总统杜达（Andrzej Duda）的否决。

一些波兰人希望僵局赶快结束。

这次选举的关键可能在于，民调中位居第3的极右翼候选人门岑（Slawomir Mentzen）的选民，是否会在第2轮投票时投给纳夫罗茨基。门岑的支持率约12%。（译者：纪锦玲）