波音星际飞机乘员滞留太空 NASA考虑SpaceX救援

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（法新社华盛顿7日电） 波音6月初用星际飞机搭载2名太空人登上国际太空站，但送人上太空却接不回。NASA今天表示，考虑靠波音对手公司SpaceX的太空船载回2人，意味当初这趟原订8天登上国际太空站的任务将变成8个月。

官员们今天在与媒体的视讯记者会表示，预计本月稍晚决定是否还要靠已陷入困境的波音星际飞机（Starliner）接回太空人。星际飞机6月搭载2名NASA太空人上国际太空站时，遇到令人担忧的推进问题。

目前NASA已开始与波音对手、马斯克（Elon Musk）的SpaceX公司讨论详细计画，可能在9月24日SpaceX发射表订乘龙9号（Crew-9）太空船时，只搭载2名太空人而非通常的4名。

少搭载2名太空人后，届时「乘龙」太空船明年2月返回时就能让波音接不回来的魏勒摩尔（Butch Wilmore）、威廉斯（Suni Williams）2名太空人「搭便车」返球。但如此势必让波音颜面尽失。

若最终确定明年由乘龙-9太空船接人，届时波音的星际飞机就可以在9月24日乘龙出发前「空车」返回。

美国国家航空暨太空总署（NASA）负责商用载人计画的项目经理史迪奇（Steve Stich）透露，他们与波音就最佳可行方案「激烈讨论」。波音公司对目前卡在太空的技术问题进行地面测试后，表示有信心靠星际飞机载回2名太空人，无须假手他人。

史迪奇说：「我想NASA这边总体上还是希望能更多了解（波音星际飞机出状况）根本原因和实际可行方案。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）官员指出，波音（Boeing）星际飞机（Starliner）的安全性恐不足以承担接回2名太空人。也让波音恐沦落需靠对手马斯克（Elon Musk）的SpaceX来善后的窘况。

如果NASA决定由SpaceX接手，将意味6月初搭乘波音星际飞机的NASA太空人魏勒摩尔（Barry “Butch” Wilmore）和威廉斯（Sunita “Suni” Williams）原本8天的任务变成8个月，得等排定于2025年2月SpaceX的太空船才能「搭便车」回地球。

然而波音表明「强烈不同意」NASA的评估，坚称自家的星际飞机状况良好，足以完成这趟星际飞机首度的载人往返任务。