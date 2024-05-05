流行天后玛丹娜里约海滩开唱 估150万人共狂欢

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（法新社里约5日电） 美国流行乐坛天后玛丹娜在巴西里约热内卢，举行40周年职业生涯「庆典世界巡回演唱会」闭幕演出，估计有150万粉丝涌进柯帕加巴纳海滩，玛丹娜也毫无保留，把一切献给歌迷。

庆典世界巡回演唱会（The Celebration Tour）是玛丹娜（Madonna）的第12次巡回演唱会，2023年10月14日在英国伦敦O2体育馆开始，4日在巴西里约热内卢（Rio De Janeiro）的柯帕加巴纳海滩（Copacabana）举行庆典世界巡演「特别场」。

昨晚接近10时30分，65岁的玛丹娜从豪华酒店「柯帕加巴纳宫」（Copacabana Palace）透过架高空桥走到巨型舞台上，参与她毕生最重要的演出之一。

一身黑的玛丹娜开口献上自己的热门单曲「毫不在乎」（Nothing Really Matters），一开场就热力四射。

玛丹娜说：「里约，我们身处世界上最美的地方。」她的表演让台下巴西听众如痴如醉。

这场不需门票的演唱会，估计吸引来自巴西各地多达150万名粉丝前来目睹巨星丰采。

玛丹娜的演唱会制作成本达1200万美元，其中2000万雷亚尔（reales，400万美元）由里约政府支应，但演唱会应能为里约带来庞大经济效益。

当局预期演唱会可为当地经济创造2亿9300万雷亚尔（约5700万美元）的附加价值。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）