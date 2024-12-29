济州航空空难179死家属哀恸 乘客最后对话纪录曝光

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（法新社务安郡29日电） 韩国济州航空今天发生空难后，家属赶赴机场等候消息，现场气氛哀恸。网路上则出现1篇对话截图，1名乘客传讯息给小孩，孩子晚半小时回覆，但此刻已天人永隔，孩子的回覆永远得不到「已读」的标示。

1架载有181人的济州航空班机今天从泰国曼谷起飞，在降落韩国务安国际机场时却冲出跑道，撞向机场围墙爆炸起火，机上乘客175人（韩国籍173人、泰国籍2人），机组员有6人，全机仅2人获救。

机上人员的家属聚集在机场航厦内等候消息，许多人露出震惊不已、泫然欲泣的表情。一名女子被抬上担架送走，似乎是过度惊吓而晕了过去。

看板上未如往常显示飞机起降资讯，而是一个个罹难者姓名、生日与国籍。随着死者身分逐一确认，哭喊声在两层楼的航站内回荡。

许多乘客是在假期结束返国时遇难。一名65岁曹姓妇人告诉法新社：「我的妹妹今天上天堂了。」戴着口罩与灰色针织帽的她说，妹妹跟朋友一起去曼谷度假，却遭遇不幸。

网路上也出现家属的心碎故事。1名焦急的网友告诉当地媒体，母亲和5个阿姨都在飞机上，「我被告知她们会在今天上午8时50分左右抵达，所以我到机场来接我妈和阿姨，但我完全没有她们的消息」。

当地媒体还广泛引用通讯软体KakaoTalk上1则揪心的对话截图，那是1名乘客与家人的最后对话。

这位为人父母的乘客写道：「等一下，有鸟卡在机翼，现在无法降落了…我该留遗言吗？」传送时间是上午9时01分。

孩子在上午9时37分传讯息回覆说：「为什么我打不通你的电话？」但这则讯息一直显示未读。

当局引述乘客名单表示，失事飞机上最年幼的乘客是1名3岁男孩，最年长乘客为78岁，有5名死者不满10岁。

失事现场附近只听得到按快门的声响及记者现场转播的声音。在跑道周边区域，法新社记者看到免税品型录及机组人员使用的手套散落一地，不远处就是焦黑的飞机尾翼。

韩国今天排球、篮球等体育赛事都为这起空难默哀片刻，主要电视台全都异动节目改播这起空难新闻，年终娱乐奖项表演和喜剧秀纷纷喊卡。

发生这起事故之际，韩国正深陷政治动荡。因戒严事件遭停职的韩国总统尹锡悦本月稍早被弹劾后，代理总统韩?洙27日也遭弹劾，导致国家领导人在3周内换了又换。空难发生后，要求尹锡悦下台的民团表示正在评估是否延后举行大型示威集会。