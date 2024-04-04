海地黑帮劫掠国家图书馆

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（法新社太子港3日电） 联合国教育、科学及文化组织谴责多起针对海地教育和艺术机构的「毁灭性」攻击之际，海地国家图书馆馆长告诉法新社，国图今天遭到肆虐首都太子港的武装帮派大肆破坏。

海地是西半球第2古老的共和国，国家图书馆（National Library）馆长尼尔德（Dangelo Neard）表示，海地的历史正受到威胁。

他说：「我们的文献收藏岌岌可危，我们拥有200多年历史的稀有文献，对我们的遗产具有重要意义，但这些文献有被强盗烧毁或损坏的风险。」

「我被告知暴徒搬走图书馆的家具，他们还拿走大楼的发电机。」

海地缺乏有效运作的政府，允诺成立过渡委员会的支票也迟迟未兑现，武装帮派团体趁机大肆作乱，控制太子港（Port-au-Prince）大部分地区和大片农村地区。

经过几天的相对平静后，太子港几个街区1日又开始发生攻击事件。高等师范学院（Ecole Normale Superieure）和国立艺术学院（National School of Arts）上周也遭遇攻击。

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）发布声明说，国立艺术学院「促进艺术家的发展并将海地艺术的影响力推广到世界各地」，谴责破坏该学院的行径。