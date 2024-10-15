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五張圖表：瑞士人最愛移民去哪裡？

瑞士統計局數據顯示，每年約有3萬瑞士人移民國外。
瑞士統計局數據顯示，每年約有3萬瑞士人移民國外。 Keystone / Urs Flueeler

越來越多的瑞士人在國外生活，除了紅底白十字的瑞士護照之外，他們通常至少持有一本其他護照。這些海外瑞士人是誰？他們青睞哪些移民目的地是？我們的五張圖表為您詳述一切。

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我擅长讲故事，以及从数据和统计资料中发掘瑞士乃至世界各地发生的事件。我多年前移居瑞士，曾在瑞士广播电视(RTS)担任多媒体记者。

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在過去10年間，平均每年約有3萬瑞士人移居國外，截至2023年底，共有超過81.34萬瑞士人生活在瑞士境外，人數幾乎佔瑞士人口的11%。

這數字比10年前增加了8.1萬人，比1993年更是多了30.9萬人。僅在 2022年至2023年期間，就有近13’400名瑞士人加入了僑民行列，除非洲移民人數保持恆定外，瑞士在各大洲的移民人數均有所增加。

瑞士人僑居海外只是上述數字增長的一部分原因，瑞士籍兒童在國外出生以及外國人入籍也是海外瑞士人人數量增長的原因。

外部内容

近三分之二的海外瑞士人居住在歐洲

約64%的海外瑞士人移民歐洲其他國家，其中以鄰國為主(法國的瑞士移民最多，有20.93萬人，其次是德國和義大利)。

除歐洲外，瑞士最大的海外僑民社群在美國(8.37 萬人)，總計近四分之一的瑞士僑民生活在美洲大陸。

阿根廷是擁有瑞士移民最多的拉丁美洲國家(15’100人)，緊隨其後的是巴西和智利。在亞洲，最大的瑞士移民目的地國是以色列(23’700人)，之後是泰國。在大洋洲，瑞士人主要集中在澳洲(26’400人)。至於非洲大陸，南非(7’700人)的瑞士移民最多。

外部内容

海外瑞士人中，女性更多

移居國外的瑞士女性人數略多於男性(女性佔54%，男性佔 46%)。而這種情況適用於在所有擁有大量瑞士僑民的國家。

梵蒂岡可謂是個「明顯」的例外：那裡的137名瑞士僑民幾乎都是男性，因為教廷瑞士衛隊是一支全部由男性組成的軍事隊伍。

大多數海外瑞士人(56%)處於工作年齡。除此之外，約五分之一的人年齡在18歲以下，近四分之一人在65歲或以上。近年來，老年公民是海外瑞士人中數量成長最快的群體(2022至2023年的增幅達4%)。

外部内容

年齡金字塔的兩端

在瑞士人聚居的國家中，泰國、葡萄牙、西班牙和南非的老年人比例較高。海外瑞士人的平均年齡為43歲，而泰國瑞士移民的平均年齡則達到了55歲。

相較之下，以色列是迄今為止最年輕的瑞士僑民社群：那裡的瑞士移民中，幾乎一半都是未成年人。該國瑞士僑民的平均年齡為27歲。去年，該國海外瑞士人數量增長最多，在2022年至2023年間增加了833人(+3.6%)-根據瑞士聯邦統計局分析，這主要是源於當地瑞士籍兒童的出生。

外部内容

四分之三的海外瑞士人擁有不只一個國籍

四分之三的海外瑞士人除瑞士國籍外還持有一本或多本其他護照。不過，此比例因居住國不同而有很大差異。泰國的瑞士移民中，單一國籍的比例最大。相反，幾乎所有居住在阿根廷的瑞士僑民都擁有多個國籍。

外部内容

(编译自法语：郭倢/dh)

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