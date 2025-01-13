海底电缆遭破坏 瑞典将派军舰和侦察机巡逻

afp_tickers

2 分钟

（法新社斯德哥尔摩12日电） 瑞典今天表示，最近海底电缆遭到破坏，将派遣多达3艘军舰和一架侦察机，来监视波罗的海重要的基础建设和俄罗斯「影子舰队」。

近月波罗的海多条海底通讯和电力电缆遭到切断，专家和政界人士表示，这是俄罗斯策划的混合战争一环。

波罗的海沿岸北大西洋公约组织（NATO）国家的领袖14日将在赫尔辛基开会，讨论该地区的安全问题，北约秘书长吕特（Mark Rutte）预定出席。

芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）上周在声明中表示，会议将着重讨论「加强北约在波罗的海的驻守，以及因应俄罗斯影子舰队带来的威胁」。

芬兰表示，北约将派遣两艘船只执行监控任务，而由北欧和波罗的海国家以及荷兰组成的英国为首「远征军联合部队」（Joint Expeditionary Force, JEF），也表示将加强监控。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天告诉记者：「（瑞典）政府已委托瑞典武装部队提供最多3艘军舰和一架ASC890空中和海上侦察机。」

去年12月25日，连接芬兰和爱沙尼亚的Estlink 2电缆和4条通讯电缆遭到破坏。就在几周前，瑞典波罗的海水域的两条通讯电缆在11月17日至18日被切断。