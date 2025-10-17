涉不当处理机密文件 川普前国安顾问波顿遭起诉

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普（Donald Trump）的前国家安全顾问波顿（John Bolton）今天遭起诉，成为近几周第3位面临刑事指控的川普政敌。

76岁的资深外交官波顿被马里兰州联邦大陪审团以18项罪名起诉，指控他传送及保留机密资讯。长达26页的起诉书指出，波顿曾透过电子邮件将最高机密文件分享给两名「未经授权人士」，虽未公开身分，但据信是他的妻子与女儿。

此外，起诉书称波顿以非政府电子邮件或通讯软体，传送逾千页记录他担任国安顾问期间工作的「日记式」内容给他人。

美国司法部表示，这些文件「揭示了关于未来攻击、外国敌对势力及外交政策关系的情资」。每项罪名最高可判处10年徒刑。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）透过声明表示：「任何滥用权力、危及国家安全的人都将被追究责任，没有人能凌驾于法律之上。」

波顿在发给美国媒体的声明中驳斥指控，认为自己「成为司法部被政治工具化的最新目标……这些指控以往已被驳回或扭曲事实」。

川普在被问及波顿遭起诉的看法时对记者表示，他的前任顾问是「坏人」，并称「这就是结果」。

除波顿外，美国司法部近期也对川普的另两名知名批评者提起刑事诉讼，分别是纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）与前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）。