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淡大西班牙女学生赴泰旅游遭大象攻击意外丧命

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（法新社曼谷6日电） 目前留学淡江大学的1名西班牙籍女学生日前利用寒假赴泰国旅游，在泰国南部1处动物保护区替大象洗澡时，不幸遭1只「受惊」的大象攻击，送医急救后不治身亡。 综合法新社等媒体报导，22岁死者贾西亚（Blanca Ojanguren Garcia）来自西班牙瓦拉多利（Valladolid）。她3日在泰国大瑶岛（Yao Yai）的Koh Yao保护区替大象洗澡时，突遭象鼻攻击，事发后她被送往邻近医院抢救，之后宣告不治。

贾西亚是西班牙纳瓦拉大学（University of Navarra）的学生，主修法律与国际关系。她来台参加为期6个月的海外交流计画后尚未返国，结果在泰国旅游期间不幸遇上死劫。

当地警察局长邦巴瑟（Jaran Bangprasert）也向法新社证实，「1名女性游客替大象洗澡时不幸意外身亡。」

根据泰国国家公园局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation），包括外国旅客在内，过去12年里，野生大象共造成227人丧命。

世界动物保护协会（World Animal Protection）指出，在泰国，替大象洗澡是备受观光客欢迎的行程。目前泰国境内约有2800只大象因观光业受到人工豢养。

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